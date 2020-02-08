"Эффективно провели подготовку ко второй части сезона": Болбат оценил сборы команды в Турции

Сергей Болбат / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Защитник "Шахтера" Сергей Болбат поделился впечатлениями от контрольного матча с "Олимпией". Ранее Каштру раскрыл секрет убойной концовки "Шахтера" в игре с "Олимпией".

"Хороший спарринг получился. Я бы сказал, неплохая тренировка. Здорово, что удалось выиграть, но учитывая очень холодную погоду, то главный итог – закончили матч без травм. Что до самой игры, то мы выходили на второй тайм с установкой еще прибавлять и больше давить на соперника, чтобы забить. Отрабатывали в поединке высокий прессинг, и как раз во второй половине это удалось. Нужно было идти вперед и побеждать, потому провели очень атакующий тайм", – рассказал Болбат.

"Очень хорошо провели сборы. Для нас они были необычными, потому что мало беговых занятий, а больше с мячом. В каждой тренировке акцент был на игровых упражнениях, отрабатывали тактику и прессинг. Думаю, эффективно провели подготовку ко второй части сезона, и в частности к матчам с "Бенфикой", – отметил защитник.

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Тем не менее, по мнению экс-форварда "горняков" Сергея Ателькина, "Шахтеру" по силам пройти "Бенфику". "Бенфика" дает принимать мяч, это будет на руку игрокам "Шахтера", – говорит Ателькин.

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