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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Фиаско "Динамо" и разгром от "Шахтера": видео всех голов 17-го тура Премьер-лиги

9 декабря, 07:30

"Горняки" на 13 очков оторвались от второго места, которое теперь занимает не "Динамо", а "Заря"

Бойко пропустил от "Зари" дважды

Бойко пропустил от "Зари" дважды / Фото: Facebook

На выходных в чемпионате Украины по футболу состоялись матчи 17-го тура. По их результатам, "Шахтер" уже до 13 очков увеличил свой отрыв от второго места, которое теперь занимает не "Динамо", а "Заря", обыгравшая киевлян на НСК "Олимпийский" со счетом 2:1.

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Видеообзоры всех матчей 17-го тура Премьер-лиги

"Шахтер" – "Олимпик" – 3:0

"Динамо" – "Заря" – 1:2

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"Александрия" – "Ворскла" – 3:0

"Колос" – "Днепр-1" – 4:0

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"Карпаты" – "Десна" – 2:6

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"Мариуполь" – "Львов" – 0:0

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ЗаряЗаряЗар
17
10
4
3
33
14
19
34
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В В П В В
3
ДеснаДеснаДес
17
10
3
4
29
12
17
33
Забитые 29
Пропущеные 12
Разница 17
Результаты последних матчей: В В П Н В
4
ДинамоДинамоДин
17
10
3
4
35
12
23
33
Забитые 35
Пропущеные 12
Разница 23
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
17
6
2
9
16
28
-12
20
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П П
7
МариупольМариупольМар
17
4
7
6
15
25
-10
19
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н Н П Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
ЛьвовЛьвовЛьв
17
3
3
11
11
30
-19
12
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: Н П П В П
11
КарпатыКарпатыКар
17
2
5
10
14
31
-17
11
Забитые 14
Пропущеные 31
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Алексей Белик. "Нужно играть в такой же футбол, как в Манчестере", – заявил бывший форвард "горняков".

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Источник: Сегодня|Спорт

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