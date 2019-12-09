Фиаско "Динамо" и разгром от "Шахтера": видео всех голов 17-го тура Премьер-лиги

"Горняки" на 13 очков оторвались от второго места, которое теперь занимает не "Динамо", а "Заря"

Бойко пропустил от "Зари" дважды / Фото: Facebook

На выходных в чемпионате Украины по футболу состоялись матчи 17-го тура. По их результатам, "Шахтер" уже до 13 очков увеличил свой отрыв от второго места, которое теперь занимает не "Динамо", а "Заря", обыгравшая киевлян на НСК "Олимпийский" со счетом 2:1.

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Видеообзоры всех матчей 17-го тура Премьер-лиги

"Шахтер" – "Олимпик" – 3:0

"Динамо" – "Заря" – 1:2

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"Александрия" – "Ворскла" – 3:0

"Колос" – "Днепр-1" – 4:0

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"Карпаты" – "Десна" – 2:6

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"Мариуполь" – "Львов" – 0:0

Отметим, что если в национальном первенстве "Шахтер" уже практически обеспечил себе чемпионство, то для решения турнирной задачи в еврокубках еще нужно хорошенько постараться. "Горнякам" надо обыгрывать 11 декабря "Аталанту", чтобы гарантированно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Накануне своими мыслями о поединке "Шахтер" – "Аталанта" поделился Алексей Белик. "Нужно играть в такой же футбол, как в Манчестере", – заявил бывший форвард "горняков".

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