Футбол после карантина: представлен новый календарь доигровки украинского сезона

Футбольная Премьер-лига Украины представила клубам новый вариант календаря после возобновления сезона. Напомним, чемпионат страны, прерванный в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.
Расписание последних 9 туров УПЛ (базовые даты)
- 24-й тур – 30 мая
- 25-й тур – 6 июня
- 26-й тур – 13 июня
- 27-й тур – 20 июня
- 28-й тур – 27 июня
- 29-й тур – 4 июля
- 30-й тур – 11 июля
- 31-й тур – 15 июля
- 32-й тур – 19 июля
При этом полуфиналы Кубка Украины планируют провести 24 июня. Напомним, в них встречаются "Минай" – "Динамо", "Мариуполь" – "Ворскла". Финальный поединок кубкового розыгрыша, согласно новому календарю, назначен на 25 июля.
Между тем последние игры украинского футбольного сезона запланированы на 29 июля и 1 августа. Это будут поединки плей-офф за попадание в Лигу Европы.
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Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.
Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!
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