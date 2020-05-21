Футбол после карантина: представлен новый календарь доигровки украинского сезона

Рестарт Премьер-лиги - 30 мая. Финал Кубка планируют сыграть 25 июля, а плей-офф за Лигу Европы закончится 1 августа

Футбольная Премьер-лига Украины представила клубам новый вариант календаря после возобновления сезона. Напомним, чемпионат страны, прерванный в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

Расписание последних 9 туров УПЛ (базовые даты)

24-й тур – 30 мая

25-й тур – 6 июня

26-й тур – 13 июня

27-й тур – 20 июня

28-й тур – 27 июня

29-й тур – 4 июля

30-й тур – 11 июля

31-й тур – 15 июля

32-й тур – 19 июля

Реклама "Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом полуфиналы Кубка Украины планируют провести 24 июня. Напомним, в них встречаются "Минай" – "Динамо", "Мариуполь" – "Ворскла". Финальный поединок кубкового розыгрыша, согласно новому календарю, назначен на 25 июля.

Между тем последние игры украинского футбольного сезона запланированы на 29 июля и 1 августа. Это будут поединки плей-офф за попадание в Лигу Европы.

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Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

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