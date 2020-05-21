Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,59
29,14

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Футбол после карантина: представлен новый календарь доигровки украинского сезона

21 мая, 08:19

Олег Люлька

Рестарт Премьер-лиги - 30 мая. Финал Кубка планируют сыграть 25 июля, а плей-офф за Лигу Европы закончится 1 августа

Футбольная Премьер-лига Украины представила клубам новый вариант календаря после возобновления сезона. Напомним, чемпионат страны, прерванный в середине марта, начнут доигрывать 30 мая. "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителей.

Расписание последних 9 туров УПЛ (базовые даты)

  • 24-й тур – 30 мая
  • 25-й тур – 6 июня
  • 26-й тур – 13 июня
  • 27-й тур – 20 июня
  • 28-й тур – 27 июня
  • 29-й тур – 4 июля
  • 30-й тур – 11 июля
  • 31-й тур – 15 июля
  • 32-й тур – 19 июля

"Шахтер" – "Динамо"

Реклама

"Шахтер" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

При этом полуфиналы Кубка Украины планируют провести 24 июня. Напомним, в них встречаются "Минай" – "Динамо", "Мариуполь" – "Ворскла". Финальный поединок кубкового розыгрыша, согласно новому календарю, назначен на 25 июля.

Между тем последние игры украинского футбольного сезона запланированы на 29 июля и 1 августа. Это будут поединки плей-офф за попадание в Лигу Европы.

Читайте также: Вот это футбол! Уже на этой неделе "Динамо" и "Шахтер" сыграют с одной и той же командой

Реклама

Ранее футбольные клубы Украины узнали, что их ждет, если коронавирусом заразится хотя бы один игрок. В таком случае на двухнедельную изоляцию должна уйти вся его команда. Или даже соперники.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
23
14
4
5
40
18
22
46
Забитые 40
Пропущеные 18
Разница 22
Результаты последних матчей: В П В В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
23
13
4
6
37
16
21
43
Забитые 37
Пропущеные 16
Разница 21
Результаты последних матчей: Н В В В П
5
АлександрияАлександрияАле
23
12
4
7
34
25
9
40
Забитые 34
Пропущеные 25
Разница 9
Результаты последних матчей: В П В Н П
6
КолосКолосКол
23
8
2
13
27
43
-16
26
Забитые 27
Пропущеные 43
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
23
8
4
11
28
34
-6
28
Забитые 28
Пропущеные 34
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В Н
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
23
5
6
12
17
36
-19
21
Забитые 17
Пропущеные 36
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н П Н В
10
ВорсклаВорсклаВор
23
6
3
14
16
39
-23
21
Забитые 16
Пропущеные 39
Разница -23
Результаты последних матчей: Н В П В П
11
ОлимпикОлимпикОли
23
5
4
14
18
38
-20
19
Забитые 18
Пропущеные 38
Разница -20
Результаты последних матчей: Н П П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Футбол вернулся!

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

расписание чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк Заря Луганск Кубок Украины

Источник: SportArena

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантине
Клубы футбольной Премьер-лиги Украины сыграли секретный матч на карантинеФутбол
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины:
Названа точная дата возобновления чемпионата Украины: "Шахтер" – "Динамо" и другие матчи пройдут без зрителейФутбол
"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантинаФутбол
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в УкраинеФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...