Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,69
29,03

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Футболиста "Зари" звали в приличные европейские клубы, но он захотел играть в киевском "Динамо"

14 мая, 15:38

Андрей Фоменко

Богдан Леднев после окончания аренды в луганской команде вернется в столицу Украины

Сегодня стало официально известно, когда возобновится чемпионат Украины. Команды выходят на тренировки и начинаются готовиться к оставшимся матчам. Особенно острой ожидается борьба за второе место между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Интересно, что за команду Виктора Скрипника в аренде выступает Богдан Леднев, который принадлежит "Динамо". Недавно игрок "Зари" выступил против сокращения доходов на карантине: "У футболистов не такие большие зарплаты". Молодой атакующий полузащитник рассказал, что мог уехать в Европу, но свои планы связывает со столицей:

"Хацкевич как-то подошел ко мне на сборах и конкретно сказал, что мне лучше пойти в аренду, чтобы практика была. Сказал, что мне нет смысла сидеть в дубле, по шесть голов за матч забивать. Я понял, что в Киеве не будет шанса конкретного. Тем более, "Заря" – хороший клуб. Считал, что это хороший шаг для меня.

Теперь же хочу приехать в Киев и максимально помогать команде. На агента выходили хорошие европейские клубы, но я принял для себя решение, что хочу играть в "Динамо".

К слову, два игрока "Шахтера" и один "Динамо" вошли в число самых перспективных по версии УЕФА.

Реклама

Смотрите, как Леднев в форме "Зари" осенью забивал в ворота "Шахтера"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Динамо Киев Заря Луганск Богдан Леднев трансфер

Источник: Трендец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ввели военное положение на базе": украинский футбольный клуб забаррикадировался на карантинеФутбол
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю команду
Первый футболист в Украине заразился коронавирусом: теперь проверят всю командуЧУ по футболу
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирус
У клуба украинской Премьер-лиги нет денег, чтобы проверить футболистов на коронавирусФутбол
"Баня не работает": капитан "Динамо" рассказал, как изменилась жизнь на базе во время карантинаФутбол
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в Украине
В Минздраве сообщили, когда болельщики вернутся на трибуны в УкраинеФутбол
Заполучить любой ценой: бывший тренер
Заполучить любой ценой: бывший тренер "Шахтера" хочет забрать в Италию нападающего "горняков"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...