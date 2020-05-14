Футболиста "Зари" звали в приличные европейские клубы, но он захотел играть в киевском "Динамо"

Сегодня стало официально известно, когда возобновится чемпионат Украины. Команды выходят на тренировки и начинаются готовиться к оставшимся матчам. Особенно острой ожидается борьба за второе место между луганской "Зарей" и киевским "Динамо".

Интересно, что за команду Виктора Скрипника в аренде выступает Богдан Леднев, который принадлежит "Динамо". Недавно игрок "Зари" выступил против сокращения доходов на карантине: "У футболистов не такие большие зарплаты". Молодой атакующий полузащитник рассказал, что мог уехать в Европу, но свои планы связывает со столицей:

"Хацкевич как-то подошел ко мне на сборах и конкретно сказал, что мне лучше пойти в аренду, чтобы практика была. Сказал, что мне нет смысла сидеть в дубле, по шесть голов за матч забивать. Я понял, что в Киеве не будет шанса конкретного. Тем более, "Заря" – хороший клуб. Считал, что это хороший шаг для меня. Теперь же хочу приехать в Киев и максимально помогать команде. На агента выходили хорошие европейские клубы, но я принял для себя решение, что хочу играть в "Динамо".

К слову, два игрока "Шахтера" и один "Динамо" вошли в число самых перспективных по версии УЕФА.

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