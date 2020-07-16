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Футболисты турецкого клуба выгнали с тренировки игрока, который принадлежит "Динамо"

16 июля, 17:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Люксембуржец Жерсон Родригес ударил капитана "Анкарагюджю", поставив ему синяк под глазом

Интересная ситуация складывается вокруг атакующего полузащитника турецкого клуба "Анкарагюджю" Жерсона Родригеса, который находится на контракте у киевского "Динамо". 25-летний уроженец Португалии Родригес ударил капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича, за что его отстранили от тренировок.

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Позже Жерсон принес свои извинения всей команде и лично игроку, но прощения так и не получил. Руководство клуба готово было разрешить игроку снова тренироваться, но против этого выступили футболисты, сообщает 24saatgazetesi.com. Так что теперь клуб не знает, что же делать со скандалистом. А тем временем Родригес показал новый спорткар за 400 тысяч евро.

За 11 матчей в аренде в Турции футболист сборной Люксембурга забил шесть мячей (правда, всего два – с игры, остальные – с пенальти) и сделал две голевые передачи.

Напомним, ранее появились подробности скандального поведения Жерсона в Киеве. Кроме конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. Причем нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

Смотрите, как Родригес забивал в свои ворота в матче Люксембург – Украина

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футбол Динамо Киев тренировка выгнали Жерсон Родригес Анкарагюджю

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