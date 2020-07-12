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Драка динамовца в Турции: появилось фото синяка под глазом, который Жерсон Родригес поставил хорвату

12 июля, 20:56

Олег Люлька Олег Люлька

Турецкий клуб "Анкаракюджю" принял решение досрочно разорвать контракт с люксембуржцем и вернуть его в Киев

Стали известны новые подробности, а также последствия драки Жерсона Родригеса с капитаном "Анкаракюджю" Анте Кулушичем, которая произошла накануне сегодняшнего поединка с "Галатасараем". Как мы писали ранее, динамовца Родригеса, выступающего за аутсайдера чемпионата Турции на правах аренды, за драку с хорватским партнером исключили из заявки команды на эту игру. Но этим дело не ограничилось.

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Как сообщает турецкое издание Fanatic, люксембургский вингер "Динамо" Жерсон Родригес больше вообще не сыграет за турецкий клуб. Президент "Анкаракюджю" Фатих Мерт принял решение в одностороннем порядке разорвать арендное соглашение с игроком и отправить его в "Динамо". Хотя ранее предполагалось, что Жерсон отыграет за клуб из Анкары до конца сезона, затянувшегося из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в социальных сетях появилось фото синяка, который хорвату Анте Кулушичу "поставил" скандальный Жерсон Родригес. Люксембуржец ударил балканца кулаком в правый глаз, о чем свидетельствует гематома под ним и оставшиеся царапины на виске.

Жерсон Родригес
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Жерсон Родригес / Фото: Getty Images

Отметим, что в "Анкарагюджю" 25-летний люксембуржец не только скандалил, но и исправно забивал. На его счету 6 голов (4 из них – с пенальти) и 2 ассиста в 11 матчах.

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Напомним, ранее появились подробности скандального поведения люксембуржца в Киеве. Кроме конфликта с главным тренером команды Алексеем Михайличенко, Родригес отметился тем, что приезжал на тренировки "Динамо" с перегаром. При этом уточнялось, что нарушением режима Жерсон отличался и в предыдущих командах.

Смотрите, как Жерсон Родригес забил в свои ворота и принес победу сборной Украины в отборе Евро-2020

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драка Динамо Киев чемпионат Турции Жерсон Родригес Анкарагюджю

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