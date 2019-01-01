Где смотреть донецкое дерби "Олимпик" – "Шахтер"

Список трансляций матча 6-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В шестом туре чемпионата Украины в донецком дерби сыграют "Олимпик" и "Шахтер". Матч состоится 1 сентября в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. Начало – в 17:00. Матч будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете. А на нашем сайте пройдет текстовая онлайн-трансляция встречи.

Онлайн матча "Олимпик" – "Шахтер" в чемпионате Украины

Букмекеры считают "Шахтер" безоговорочным фаворитом матча: коэффициент на победу команды Луиша Каштру – 1.13, на ничью – 6.75, на победу "Олимпика" – 14.00.

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Смотреть матч "Олимпик" – "Шахтер":

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Напомним, что накануне "Шахтер" узнал соперников по групповому этапу Лиги чемпионов. Третий сезон подряд украинцам будет противостоять "Манчестер Сити". Также в соперники подопечным Луиша Каштру попали загребское "Динамо" и "Аталанта".

Напомним, в 5-м туре УПЛ на 150-летие Донецка "Шахтер" разгромил "Мариуполь" (5:1), а Вакула забил единственный мяч в составе азовцев, который получился весьма эффектным:

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