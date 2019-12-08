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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Где смотреть матч "Динамо" – "Заря" в чемпионате Украины

8 декабря, 15:44

Список трансляций центрального матча 17-го тура чемпионата Украины на ТВ и в интернете

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" сойдутся в центральном матче 17-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Встречу покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте пройдет онлайн "Динамо" – "Заря" с видео голов и описанием всех опасных моментов.

Команды между собой провели 43 поединка в рамках чемпионата Украины. 28 побед одержало "Динамо", четырежды выигрывала "Заря", еще 11 встреч завершились мировой. При этом киевляне наколотили в ворота луганчан 92 мяча, а пропустили только 31.

Самые крупные победы киевлян – две виктории с разницей в пять мячей. Первая со счетом 6:1 была зафиксирована еще в 2011 году, а вторая – совсем недавно – зимой 2019-го динамовцы дома разгромили тогда еще команду Юрия Вернидуба со счетом 5:0.

Сегодня Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира команды Богдана Леднева – он пропускает матч из-за перебора карточек. Также не сможет сыграть арендованный у "Динамо" Назарий Русин. Зато у киевлян в боевой готовности набравший ход Артем Беседин, пообещавший отличиться и сегодня. Также мы писали, что в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира.

Смотрите, как Артем Беседин забивает в чемпионате Украины:

"Забитые мячи добавили положительных эмоций и уверенности, ведь забивать всегда приятно. Постараюсь отличиться и в матче с "Зарей". Считаю, что нам просто следует более надежно действовать в защите, а свои мячи мы забьем. Плюс играем дома, и свои трибуны добавляют уверенности", – поделился ожиданиями встречи бомбардир.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 5.50.

Матч "Динамо" – "Заря" покажут в прямом эфире на телеканале "2+2", также трансляция live будет доступна на клубном канале "Динамо" в Youtube. Кроме этого за поединком можно будет следить с помощью нашей текстовой трансляции, также на сайте segodnya.ua параллельно будет проходить видеотрансляция встречи.

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
17
15
2
0
48
8
40
47
Забитые 48
Пропущеные 8
Разница 40
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
КолосКолосКол
17
6
2
9
16
28
-12
20
Забитые 16
Пропущеные 28
Разница -12
Результаты последних матчей: В П В П П
7
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
17
5
3
9
15
30
-15
18
Забитые 15
Пропущеные 30
Разница -15
Результаты последних матчей: П П В Н В
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
17
3
2
12
10
32
-22
11
Забитые 10
Пропущеные 32
Разница -22
Результаты последних матчей: П В П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев где смотреть Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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