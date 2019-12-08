Где смотреть матч "Динамо" – "Заря" в чемпионате Украины

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сегодня киевское "Динамо" и луганская "Заря" сойдутся в центральном матче 17-го тура чемпионата Украины. Поединок состоится на НСК "Олимпийский" и начнется в 17:00. Встречу покажут в прямом эфире на ТВ и в интернете, а на нашем сайте пройдет онлайн "Динамо" – "Заря" с видео голов и описанием всех опасных моментов.

Команды между собой провели 43 поединка в рамках чемпионата Украины. 28 побед одержало "Динамо", четырежды выигрывала "Заря", еще 11 встреч завершились мировой. При этом киевляне наколотили в ворота луганчан 92 мяча, а пропустили только 31.

Самые крупные победы киевлян – две виктории с разницей в пять мячей. Первая со счетом 6:1 была зафиксирована еще в 2011 году, а вторая – совсем недавно – зимой 2019-го динамовцы дома разгромили тогда еще команду Юрия Вернидуба со счетом 5:0.

Сегодня Виктор Скрипник не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира команды Богдана Леднева – он пропускает матч из-за перебора карточек. Также не сможет сыграть арендованный у "Динамо" Назарий Русин. Зато у киевлян в боевой готовности набравший ход Артем Беседин, пообещавший отличиться и сегодня. Также мы писали, что в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира.

Смотрите, как Артем Беседин забивает в чемпионате Украины:

"Забитые мячи добавили положительных эмоций и уверенности, ведь забивать всегда приятно. Постараюсь отличиться и в матче с "Зарей". Считаю, что нам просто следует более надежно действовать в защите, а свои мячи мы забьем. Плюс играем дома, и свои трибуны добавляют уверенности", – поделился ожиданиями встречи бомбардир.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Алексея Михайличенко – 1.50, на ничью – 4.00, на победу "Зари" – 5.50.

Матч "Динамо" – "Заря" покажут в прямом эфире на телеканале "2+2", также трансляция live будет доступна на клубном канале "Динамо" в Youtube. Кроме этого за поединком можно будет следить с помощью нашей текстовой трансляции, также на сайте segodnya.ua параллельно будет проходить видеотрансляция встречи.

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