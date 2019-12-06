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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Возвращение блудного Йосипа: в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира

6 декабря, 19:16

Хорват Пиварич, больше года не игравший за основу киевлян, вдруг оказался нужен Михайличенко

Йосип Пиварич

Йосип Пиварич / Фото: AFP

Перед домашним матчем 17-го тура чемпионата Украины с "Зарей" в киевском "Динамо" случилось незаурядное событие. В основную группу столичной команды вернулся вице-чемпион мира-2018 – 30-летний хорват Йосип Пиварич, на которого, казалось, в "Динамо" уже не рассчитывают и ждут лишь одного – возможности от него избавиться.

Перед игрой с "Зарей", которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский", левый защитник киевлян Йосип Пиварич занимается в основной группе наравне со своими одноклубниками. И не исключено, что в поединке с луганчанами мы увидим балканца в игре.

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Очевидно, возвращение Йосипа Пиварича в основную обойму "Динамо" связано с мышечной травмой основного левого защитника киевлян – Виталия Миколенко, накануне признанного лучшим молодым игроком украинского чемпионата.

Отметим, что в последний раз Пиварич появлялся на поле в составе первой команды "Динамо" более года назад – 3 ноября 2018 года в матче Премьер-лиги с "Шахтером", который "горняки" выиграли со счетом 2:1.

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Как мы писали ранее, "Динамо" намерено избавится от Пиварича уже в ближайшее трансферное окно. Причина – позиция левого защитника, на которую претендует хорват, закрыта наглухо Виталием Миколенко.

Смотрите, как "Динамо" в последнем матче УПЛ побеждало "Олимпик"

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
16
14
2
0
45
8
37
44
Забитые 45
Пропущеные 8
Разница 37
Результаты последних матчей: Н В В В Н
2
ДинамоДинамоДин
16
10
3
3
34
10
24
33
Забитые 34
Пропущеные 10
Разница 24
Результаты последних матчей: В В П В Н
3
ЗаряЗаряЗар
16
9
4
3
31
13
18
31
Забитые 31
Пропущеные 13
Разница 18
Результаты последних матчей: В П В В В
4
ДеснаДеснаДес
16
9
3
4
23
10
13
30
Забитые 23
Пропущеные 10
Разница 13
Результаты последних матчей: В П Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
16
8
3
5
18
16
2
27
Забитые 18
Пропущеные 16
Разница 2
Результаты последних матчей: П В Н В Н
6
МариупольМариупольМар
16
4
6
6
15
25
-10
18
Забитые 15
Пропущеные 25
Разница -10
Результаты последних матчей: Н П Н П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
16
5
3
8
17
22
-5
18
Забитые 17
Пропущеные 22
Разница -5
Результаты последних матчей: В В Н П П
8
ОлимпикОлимпикОли
16
5
3
8
15
27
-12
18
Забитые 15
Пропущеные 27
Разница -12
Результаты последних матчей: П В Н В В
9
КолосКолосКол
16
5
2
9
12
28
-16
17
Забитые 12
Пропущеные 28
Разница -16
Результаты последних матчей: П В П П П
10
КарпатыКарпатыКар
16
2
5
9
12
25
-13
11
Забитые 12
Пропущеные 25
Разница -13
Результаты последних матчей: П П Н П Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
16
3
2
11
11
30
-19
11
Забитые 11
Пропущеные 30
Разница -19
Результаты последних матчей: П П В П П
12
ВорсклаВорсклаВор
16
3
2
11
10
29
-19
11
Забитые 10
Пропущеные 29
Разница -19
Результаты последних матчей: В П П П П

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чемпионат Украины Динамо Киев Йосип Пиварич Виталий Миколенко

Источник: Dynamonation

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