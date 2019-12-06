Возвращение блудного Йосипа: в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира

Хорват Пиварич, больше года не игравший за основу киевлян, вдруг оказался нужен Михайличенко

Йосип Пиварич / Фото: AFP

Перед домашним матчем 17-го тура чемпионата Украины с "Зарей" в киевском "Динамо" случилось незаурядное событие. В основную группу столичной команды вернулся вице-чемпион мира-2018 – 30-летний хорват Йосип Пиварич, на которого, казалось, в "Динамо" уже не рассчитывают и ждут лишь одного – возможности от него избавиться.

Перед игрой с "Зарей", которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский", левый защитник киевлян Йосип Пиварич занимается в основной группе наравне со своими одноклубниками. И не исключено, что в поединке с луганчанами мы увидим балканца в игре.

Реклама

Очевидно, возвращение Йосипа Пиварича в основную обойму "Динамо" связано с мышечной травмой основного левого защитника киевлян – Виталия Миколенко, накануне признанного лучшим молодым игроком украинского чемпионата.

Отметим, что в последний раз Пиварич появлялся на поле в составе первой команды "Динамо" более года назад – 3 ноября 2018 года в матче Премьер-лиги с "Шахтером", который "горняки" выиграли со счетом 2:1.

Как мы писали ранее, "Динамо" намерено избавится от Пиварича уже в ближайшее трансферное окно. Причина – позиция левого защитника, на которую претендует хорват, закрыта наглухо Виталием Миколенко.

Смотрите, как "Динамо" в последнем матче УПЛ побеждало "Олимпик"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама