Возвращение блудного Йосипа: в состав "Динамо" вернулся вице-чемпион мира

Перед домашним матчем 17-го тура чемпионата Украины с "Зарей" в киевском "Динамо" случилось незаурядное событие. В основную группу столичной команды вернулся вице-чемпион мира-2018 – 30-летний хорват Йосип Пиварич, на которого, казалось, в "Динамо" уже не рассчитывают и ждут лишь одного – возможности от него избавиться.
Перед игрой с "Зарей", которая пройдет в воскресенье на НСК "Олимпийский", левый защитник киевлян Йосип Пиварич занимается в основной группе наравне со своими одноклубниками. И не исключено, что в поединке с луганчанами мы увидим балканца в игре.
Очевидно, возвращение Йосипа Пиварича в основную обойму "Динамо" связано с мышечной травмой основного левого защитника киевлян – Виталия Миколенко, накануне признанного лучшим молодым игроком украинского чемпионата.
Отметим, что в последний раз Пиварич появлялся на поле в составе первой команды "Динамо" более года назад – 3 ноября 2018 года в матче Премьер-лиги с "Шахтером", который "горняки" выиграли со счетом 2:1.
Как мы писали ранее, "Динамо" намерено избавится от Пиварича уже в ближайшее трансферное окно. Причина – позиция левого защитника, на которую претендует хорват, закрыта наглухо Виталием Миколенко.
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