Где смотреть поединок УПЛ "Заря" – "Мариуполь"

В рамках восьмого тура чемпионата Украины луганская "Заря" в Запорожье примет "Мариуполь". Матч пройдет на стадионе "Славутич-Арена". Напомним, что "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Зарю" со счетом 4:3. Победа дончан в Харькове оказалась волевой, ведь по ходу встречи "горняки" проигрывали 0:2.
В минувшем сезоне азовцы лишили луганчан четвертой позиции в УПЛ, обыграв "Зарю" в очном противостоянии в концовке чемпионата.
Этот поединок будет 25-й, а в предыдущих матчах "Заря" выиграла девять раз, семь раз проиграла и еще восемь матчей завершились вничью.
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Прямую трансляцию матча можно посмотреть на "УНИАН". Начало поединка в 17:00
Напомним, матч с "Зарей" "Шахтер" проводил без своего наставника Луиша Каштру.У португальца возникли проблемы со здоровьем – ему запретили летать, поэтому он остался в Киеве.
Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".
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