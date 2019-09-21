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Где смотреть поединок УПЛ "Заря" – "Мариуполь"

21 сентября, 15:36

Матч пройдет в Запорожье

Виктор Скрипник и его команда

Виктор Скрипник и его команда / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"

В рамках восьмого тура чемпионата Украины луганская "Заря" в Запорожье примет "Мариуполь". Матч пройдет на стадионе "Славутич-Арена". Напомним, что "Шахтер" в сумасшедшем матче обыграл "Зарю" со счетом 4:3. Победа дончан в Харькове оказалась волевой, ведь по ходу встречи "горняки" проигрывали 0:2.

В минувшем сезоне азовцы лишили луганчан четвертой позиции в УПЛ, обыграв "Зарю" в очном противостоянии в концовке чемпионата.

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Этот поединок будет 25-й, а в предыдущих матчах "Заря" выиграла девять раз, семь раз проиграла и еще восемь матчей завершились вничью.

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Прямую трансляцию матча можно посмотреть на "УНИАН". Начало поединка в 17:00

Напомним, матч с "Зарей" "Шахтер" проводил без своего наставника Луиша Каштру.У португальца возникли проблемы со здоровьем – ему запретили летать, поэтому он остался в Киеве.

Также мы рассказывали, что появилось видео Тайсона после жуткой травмы в столкновении с Исмаили. Повреждение, полученное капитаном "горняков" в поединке с "Зарей", не на шутку напугало болельщиков "Шахтера".

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чемпионат Украины ФК Мариуполь Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

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