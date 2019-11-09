Гецко: "Динамо" может победить "Шахтер" только за счет бойцовских качеств

Иван Гецко / Фото: Twitter

Все меньше времени остается до главного матча осенней части сезона в чемпионате Украины. После еврокубковых баталий нашим грандам предстоит встреча в Харькове. "Шахтер" жаждет взять реванш за поражение в кубке Украины, в свою очередь "Динамо" необходима победа, чтобы сократить отставание, которое сейчас составляет целых 10 пунктов. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния поделился известный украинский специалист Иван Гецко.

- "Шахтер" на неделе провел тяжелейший как в физическом, так и в эмоциональном плане матч Лиги чемпионов против "Динамо" Загреб. Хватит ли им теперь сил на матч с киевским "Динамо"?

- Наоборот, "Шахтер" вчера приобрел уверенность и моральные силы. Он переломил себя, он заставил себя через "не могу" и уже в добавленное время вырвал тот результат, который был ему необходим. Это большой плюс, это эмоциональный подъем для команды. Это дало ей толчок и те ошибки, которые они сделали в кубковом матче с "Динамо", они их проанализируют, и в чемпионате будет совсем другая игра.

- После успеха в Кубке Украины, будет ли Михайличенко использовать ту же тактику и в матче чемпионата против "Шахтера", или попробует придумать что-то новое, чтобы снова удивить горняков?

- Стоит понимать, что тактику, которая принесла результат, никто менять не будет. "Динамо" может победить "Шахтер" только за счет бойцовских качеств и огромного желания, потому что по всем другим параметрам "Шахтер" выглядит намного сильнее. И по подбору футболистов, и по уровню их мастерства "Шахтер" лучше. А вот накал, стремление и желание, они иногда делают чудеса, что мы и увидели в кубке, когда Киев дал достойный бой "Шахтеру". Хотя я думаю, что это не такая заслуга "Динамо", сколько была недооценка соперника со стороны "Шахтера". "Шахтер" не смог переломить ход игры и не смог выйти из-под прессинга. Но я думаю, что они сделают выводы и выйдут в чемпионате совсем с другим планом на игру.

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- Если "Шахтер" победит "Динамо", то отрыв между командами увеличится до 13 очков и чемпионская гонка фактически закончится. В связи с этим, можно ли считать, что это будет ключевой матч сезона?

- Я не думаю, что этот матч сыграет главную роль. С таким запасом очков "Шахтер" спокойно и хладнокровно доведет свое преимущество до конца сезона и сделает все необходимое, чтобы стать чемпионом.

- Цыганкова сейчас многие критикуют и говорят, что он находится в плохой форме. Насколько важно будет для Виктора проявить себя именно в матче с "Шахтером", чтобы дать отпор критикам и показать, что он по-прежнему является лидером "Динамо"?

- Цыганков все еще находится в юном возрасте, он делает первые шаги в профессиональном футболе. В такой ситуации всегда есть спады, есть время, когда нужно перестраиваться, искать какие-то ответы в себе. Молодые игроки "Динамо" рано поверили, что они стали большими звездами. К статусу звезды нужно идти и добиваться результата в каждом матче. Я думаю, что у него все впереди, и он в будущем станет классным футболистом и будет приносить много пользы не только своему клубу, но и нашей национальной сборной. Я верю, что у него все получится и он вырастет в хорошего футболиста. Я искренне ему этого желаю.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Динамо" пройдет в воскресенье 10 ноября на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 17.00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите также обзор матча киевского "Динамо" с "Колосом" в УПЛ – 4:0

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