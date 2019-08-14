Лидер ультрас "Динамо" жестко выругал Цыганкова после вылета из ЛЧ: видео разборок

Цыганков vs Соболь в матче "Динамо" - "Брюгге" / Фото: Facebook

В Интернет попало видео жесткого разговора представителя ультрас "Динамо" с капитаном киевлян Виктором Цыганковым после того, как столичная команда, сыграв на НСК "Олимпийский" с "Брюгге" вничью 3:3, вылетала из Лиги чемпионов. В частности, болельщик в нецензурной форме высказал Цыганкову претензии за то, что по окончании поединка лишь четверо футболистов "Динамо" подошли к трибунам.

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Напомним, после вылета из Лиги чемпионов и перехода в групповой раунд Лиги Европы "Динамо" приняло решение распрощаться с Александром Хацкевичем. Хотя сезон для него начинался более чем оптимистично – киевляне завоевали Суперкубок Украины, одержав волевую победу над "Шахтером".

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Как мы сообщали, в столичной команде появился новый расклад после увольнения Хацкевича: Михайличенко – главный тренер "Динамо", Висенте Гомес – на подстраховке. Все идет к тому, что Игорь Суркис сделает ставку на нынешнего спортивного директора клуба, которому 15 лет назад предпочел Йожефа Сабо.

Интересно, что тем временем Юрий Вернидуб, которого также сватают в тренеры "Динамо", жестко проехался по киевлянам. "Игра "Динамо" в обороне – это катастрофа", – прокомментировал "Сегодня" экс-коуч "Зари" матч киевлян с "Брюгге" (3:3), который привел к вылету украинской команды из ЛЧ и отставке Хацкевича

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