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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Главное, чтобы и Женя был готов": клуб из УПЛ готов вернуть "Царя" в Украину

29 апреля, 09:30

Максим Перепелица

Наставник "Колоса" отметил, что клуб хочет пригласить Евгения Селезнева

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин и спортдиректор Виталий Лисицкий рассказали о предложении перейти в команду Евгению Селезневу. Ранее мы сообщали, что тренер "Колоса" призвал остановить чемпионат Украины одним из первых.

"Мы и сейчас готовы пригласить. Главное, чтобы и Женя был готов", – сказал в шутливом тоне Костышин.

Также эту ситуацию прокомментировал и спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий.

"Были переговоры. Закончилось тем, что мы с ним поговорили. Он честно сказал, что у него есть два варианта в Турции. Через два дня позвонил и сказал, что подписал контракт и уехал в Турцию. Все. Продолжение следует", – сказал Лисицкий.

Напомним, летом 2019 года Евгений Селезнев подписал контракт с "Бурсаспором". Ранее, бывший игрок сборной Украины выступал за "Днепр", где получил прозвище "Царь".

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Читайте также: "Колос" заплатил миллион "Днепру-1", чтобы тот обыграл "Мариуполь" и не пустил его в ТОП-6 УПЛ

Также мы писали, как жена украинского футболиста порадовала поклонников откровенной фотоссесией во время карантина.

Смотрите обзор матча "Александрия" – "Колос" (4:2)

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чемпионат Украины Евгений Селезнев Колос Ковалевка

Источник: YouTube-канал Бомбардир

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