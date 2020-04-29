"Главное, чтобы и Женя был готов": клуб из УПЛ готов вернуть "Царя" в Украину

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин и спортдиректор Виталий Лисицкий рассказали о предложении перейти в команду Евгению Селезневу. Ранее мы сообщали, что тренер "Колоса" призвал остановить чемпионат Украины одним из первых.

"Мы и сейчас готовы пригласить. Главное, чтобы и Женя был готов", – сказал в шутливом тоне Костышин.

Также эту ситуацию прокомментировал и спортивный директор "Колоса" Виталий Лисицкий.

"Были переговоры. Закончилось тем, что мы с ним поговорили. Он честно сказал, что у него есть два варианта в Турции. Через два дня позвонил и сказал, что подписал контракт и уехал в Турцию. Все. Продолжение следует", – сказал Лисицкий.

Напомним, летом 2019 года Евгений Селезнев подписал контракт с "Бурсаспором". Ранее, бывший игрок сборной Украины выступал за "Днепр", где получил прозвище "Царь".

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