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"Траурная обстановка никому не нужна": тренер "Колоса" призвал остановить чемпионат Украины

14 марта, 23:35

Богдан Юрков

Руслан Костышин не видит смысла в проведении матчей Премьер-лиги при пустых трибунах

Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин считает бессмысленным продолжение чемпионата Украины без зрителей в условиях коронавируса и призвал футбольные власти страны приостановить сезон. Такое заявление из уст специалиста прозвучало по окончании субботнего матча второго этапа Премьер-лиги, в котором его "Колос" проиграл на выезде "Александрии" 2:4 при пустых трибунах.

"Ну нет смысла играть без болельщиков, для кого этот футбол? – заявил наставник "Колоса" Руслан Костышин. – Так можно поехать опять в Турцию на сборы и провести свой чемпионат. Он должен проходить с болельщиками. А если нельзя – нужно останавливать и ждать, когда разрешат. Эта траурная обстановка никому не нужна. Атмосфера угнетенности. Тишина. Нет азарта. Думаю, всем это не нравится"

Обзор матча "Александрия" – "Колос" (4:2)

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Напомним, в Украине на сегодняшний день подтверждены три случая заражения коронавирусом – в Черновцах, Черновицкой области и Житомирской области. Также уже есть первая смерть – от коронавируса в Украине умерла женщина. В рамках противодействия распространению вируса правительство приняло решение ввести общенациональный карантин.

Тем не менее чемпионат Украины по футболу продолжается, в отличие от еврокубков и национальных первенств многих других стран. Однако матчи проходят без зрителей. В субботу, 14 марта, состоялся первый поединок УПЛ в условиях карантина: "Львов" и "Карпаты" сыграли вничью с двумя незабитыми пенальти и удалением.

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чемпионат Украины коронавирус Колос Ковалевка Руслан Костышин

Источник: Сегодня|Спорт

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