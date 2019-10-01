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"Хацкевич, Рамадан и 35": футболист, играющий в линзах, рассказал, как у него сорвался контракт с "Динамо"

1 октября, 18:39

Сенегалец Папа Гуйе, доходивший до финала Лиги Европы, был в шаге от подписания соглашения с киевлянами

Папа Гуйе

Папа Гуйе / Фото: scdnipro1.com.ua

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Знаменитый сенегальский футболист Папа Гуйе, из-за проблем со зрением играющий в линзах, рассказал, почему у него сорвалось подписание контракта с киевским "Динамо". Напомним, что 35-летний центральный защитник Гуйе становился серебряным призером чемпионата Украины с "Металлистом" и финалистом Лиги Европы с "Днепром", в обеих командах выступая под руководством Мирона Маркевича. Отметим, что накануне судью матча "Динамо" – "Днепр-1" обвинили в "убийстве".

"Когда я тренировался в "Динамо" – все было нормально, – рассказал Папа Гуйе, сейчас выступающий за "Днепр-1". – Провел три месяца. Но Хацкевич решил по-другому. Говорил с Суркисом, Красниковым по поводу контракта, надо было подписать. Мне сказали, что будем решать, когда команда вернутся из отпуска. Суркис вызвал меня и сказал, что Хацкевич рассчитывает, хочет, чтобы со мной подписали контракт по схеме 1+1. Но мне нужно было поехать домой, был Рамадан. Мне сказали, что подпишем контракт, как я вернусь. А как вернулся, про контракт уже никто не говорил. Поехал на сборы с командой. Провел там две недели, но последние матчи не играл. Мне ничего не говорили. А потом узнал, Хацкевич сказал, что болельщики против подписания старого игрока. Президент решил, что 35-летний игрок не нужен "Динамо", – заключил Папа Гуйе

Смотрите, как Папа Гуйе забивал в прошлом году за "Карпаты"

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Как мы писали ранее, прозвучало заявление Игоря Суркиса после серии из четырех сухих побед "Динамо". "Команда не воспринимала футбол Михайличенко, – признал президент столичного клуба. – Но теперь видно, что команда вышла из этой психологической ямы. Физически футболисты стали играть намного мощнее".

Смотрите, как "Динамо" обыгрывало "Мальме", "Ворсклу" и "Мариуполь"

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чемпионат Украины Динамо Киев Игорь Суркис Папа Гуйе Александр Хацкевич

Источник: Бомбардир

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