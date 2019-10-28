Игрок "Динамо" крепко засел в Киеве и отказывается уезжать

Карлос Самбрано / Фото: AFP

Защитник "Динамо" Карлос Самбрано отклонил предложения двух зарубежных клубов, поскольку хочет играть в Киеве.

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Отмечается, что в обоих случаях клубы предлагали за перуанца сумму около полутора миллиона долларов.

Самбрано перешел в Динамо в начале 2018 года, однако за все это время ни разу не сыграл за первую команду бело-синих. Вторую часть прошлого сезона 30-летний защитник провел на правах аренды в "Базеле".

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Карлос был в запасе на игре с "Карпатами", но так и не вышел на поле.

Смотрите обзор матча чемпионата Украины "Динамо"- "Карпаты":

Следующий поединок на НСК "Олимпийский" "Динамо" проведет уже в ближайшую среду, 30 октября, в 19:30. В рамках 1/8 финала Кубка Украины команда Алексея Михайличенко примет донецкий "Шахтер".

"Надо просто лучше играть футбол. Перед матчем с "Шахтером" нужно все забыть и сделать выводы. Мы будем играть только на победу", – обещает после 1:1 с "Карпатами" форвард киевлян Артем Беседин.

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Напомним, что на прошлой неделе "Динамо" в Лиге Европы сыграло вничью с "Копенгагеном":

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