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Игрок "Динамо" в детстве душил кота, который заразил его лишаем

8 ноября, 12:13

Шабанов рассказал историю из детства

Артем Шабанов

Артем Шабанов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Защитник киевского "Динамо" поделился историей из своего детства, в которой он рассказал, из-за чего душил кота в магазине.

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"Однажды кошка меня заразила лишаем. Мы с мамой зашли в магазин. Она смотрит по сторонам, а меня нет. Обошла весь магазин, нашла меня за колонной. Видит, я кота душу. В ужасе кричит, чтобы я отпустил. А я ни в какую – зачем кот меня лишаем заразил?", – рассказал Шабанов.

/ Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В ближайшее воскресенье, 10 ноября, "Динамо" сыграет в Харькове против "Шахтера" в 14 туре Украинской Премьер лиги. Ранее мы сообщали, что судить "Шахтер" – "Динамо" будет человек, назначивший первый видео пенальти в Украине.

Также известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился ожиданиями от ближайшего "украинского классико": "Шахтер" будет злым в матче с "Динамо", а это очень важно в таких поединках".

Смотрите также обзор матча киевского "Динамо" с "Колосом" в УПЛ – 4:0

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чемпионат Украины Динамо Киев Артем Шабанов

Источник: Dynamo.kiev.ua

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