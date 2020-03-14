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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Игрок "Динамо" восстановился от травмы и готов вернуться на поле

14 марта, 14:43

Максим Перепелица

Никита Бурда не играл с сентября

Защитник "Динамо", который не выходил на поле с сентября прошлого года из-за травмы, полностью восстановился и готов вернуться к игре. Никита Бурда включен в заявку молодежной команды "Динамо" на матч 23-го тура чемпионата U21 против сверстников из "Ворсклы". Защитник начнет игру на скамейке запасных.

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Напомним, что динамовский защитник получил травму колена 22 сентября 2019 года в матче чемпионата Украины против "Ворсклы", после чего успешно перенес операцию в клинике Барселоны и прошел длительный период реабилитации.

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Кстати, "Шахтер" – "Динамо" без зрителей – официально – в украинском футболе закрыли трибуны до 3 апреля. Без болельщиков на трибунах будут проходить игры Премьер-лиги, Кубка и других футбольных турниров.

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Также добавим, что жеребьевка полуфиналов Кубка Украины отправила киевское "Динамо" на Закарпатье. В другой паре в Донецкой области сойдутся представители элиты: "Мариуполь" и "Ворскла".

Смотрите, как "Динамо" выиграло у "Александрии" в чемпионате Украины:

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чемпионат Украины Динамо Киев Никита Бурда

Источник: Официальный сайт ФК "Динамо"

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