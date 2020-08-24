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Исмаили вернулся к тренировкам в "Шахтере" всего через месяц после операции

24 августа, 20:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бразильский футболист повредил переднюю крестообразную связку коленного сустава

Ключевой защитник донецкого "Шахтера" Исмаили вернулся к тренировкам. Пока бразильский футболист тренируется по индивидуальной программе, сообщается на официальном сайте "горняков". Напомним, что в июне защитника "Шахтера" прооперировали в Риме. Исмаили перенес операцию в связи с повреждением передней крестообразной связки коленного сустава. Врачи прогнозировали, что на восстановление игроку понадобится до шести месяцев.

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Тем не менее, бразилец точно не поможет своей команде в завтрашнем матче за Суперкубок Украины против киевского "Динамо". Как мы писали ранее, игроки "Шахтера" не будут тренировать пенальти перед матчем с "Динамо", но готовы взять Суперкубок.

Исмаили

Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Победа в чемпионате придала уверенности после Лиги Европы. Радует, что все здоровы. Матч покажет, как мы готовились. Знаем, как мистер Луческу работает, я лично знаком с его построением игры. Уже видны определенные наработки. Наш тренерский штаб хорошо их разобрал. Главное, воплотить все на поле. Если будем демонстрировать свою игру и не дадим сопернику разбежаться, то все будет хорошо", – признался перед матчем Андрей Пятов.

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Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Колос" в стартовом матче нового сезона:

Все подробности в спецтеме Старт Премьер-лиги

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чемпионат Украины Шахтер Донецк Исмаили

Источник: Сегодня|Спорт

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