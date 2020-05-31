"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов украинского "Класико" в режиме онлайн

Чемпионат Украины по футболу вернулся после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Уже в стартовом "карантинном" туре Премьер-лиги лидер первенства донецкий "Шахтер" принимает своего самого принципиального соперника – киевское "Динамо". Матч проходит при пустых трибунах в столице на НСК "Олимпийский". Смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно в трансляции нашем сайте. Также игру в прямом эфире показывает сервис oll.tv.

ОНЛАЙН "ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 2:1

(Марлос, 39, 67 – Буяльский, 38)

Уже на 19-й минуте "Динамо" удалось забить гол. После массированной атаки Сидорчук красивым дальним ударом прошил защиту и вратаря дончан, и мяч от штанги залетел в сетку. Однако перед этим динамовец Попов зацепил рукой лицо Степаненко. Как следствие, судья Екатерина Монзуль отменила гол после просмотра VAR. Счет остался прежним – 0:0.

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Тем не менее на 38-й минуте "Динамо" таки открыло счет – уже по всем правилам. Цитаишвили из глубины вырезал отличную подачу на Буяльского, которого защитники дончан упустили, и Виталий головой замкнул пас партнера.

Гол Буяльского

Однако уже на 39-й минуте "Шахтер" отыгрался. Марлос обыгрался в стеночку с Мораесом, после чего с линии штрафной площадки элегантным ударом низом положил мяч в уголок ворот Бущана. Так счет стал равным – 1:1.

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Гол Марлоса

Во втором тайме "Шахтер" вышел вперед на 67-й минуте. У "горняков" снова отличился Марлос, только в этот раз ударом правой ногой, и опять ему скидку сделал Мораес. Матч продолжается. Идет второй тайм...

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Отметим, что до воскресного противостояния в текущем сезоне гранды отечественного футбола уже успели сыграть между собой четыре матча. Причем статистика была равная – обе команды одержали по две победы. "Динамо" дважды праздновало успех с одинаковым счетом 2:1 в Суперкубке и Кубке Украины. Тогда как "Шахтер" был успешнее в Премьер-лиге, одолев киевлян 2:1 и 1:0.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" в ноябре

Как мы писали ранее, сельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной". Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры.

Также мы рассказывали, что матч УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится: во львовской команде есть зараженные коронавирусом, а автобус азовцев развернули.

Смотрите, как Премьер-лига вернулась после паузы

Колос – Десна – 0:2

Александрия – Заря – 1:0

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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