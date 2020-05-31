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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Шахтер" – "Динамо": видео голов и лучших моментов украинского "Класико" в режиме онлайн

31 мая, 18:01

Олег Люлька Олег Люлька

Смотрите ключевые события противостояния грандов украинского футбола на пустом НСК "Олимпийский"

Чемпионат Украины по футболу вернулся после более чем 2-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Уже в стартовом "карантинном" туре Премьер-лиги лидер первенства донецкий "Шахтер" принимает своего самого принципиального соперника – киевское "Динамо". Матч проходит при пустых трибунах в столице на НСК "Олимпийский". Смотреть "Шахтер" – "Динамо" онлайн можно в трансляции нашем сайте. Также игру в прямом эфире показывает сервис oll.tv.

ОНЛАЙН "ШАХТЕР" – "ДИНАМО" – 2:1
(Марлос, 39, 67 – Буяльский, 38)

Уже на 19-й минуте "Динамо" удалось забить гол. После массированной атаки Сидорчук красивым дальним ударом прошил защиту и вратаря дончан, и мяч от штанги залетел в сетку. Однако перед этим динамовец Попов зацепил рукой лицо Степаненко. Как следствие, судья Екатерина Монзуль отменила гол после просмотра VAR. Счет остался прежним – 0:0.

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Тем не менее на 38-й минуте "Динамо" таки открыло счет – уже по всем правилам. Цитаишвили из глубины вырезал отличную подачу на Буяльского, которого защитники дончан упустили, и Виталий головой замкнул пас партнера.

Гол Буяльского

Однако уже на 39-й минуте "Шахтер" отыгрался. Марлос обыгрался в стеночку с Мораесом, после чего с линии штрафной площадки элегантным ударом низом положил мяч в уголок ворот Бущана. Так счет стал равным – 1:1.

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Гол Марлоса

Во втором тайме "Шахтер" вышел вперед на 67-й минуте. У "горняков" снова отличился Марлос, только в этот раз ударом правой ногой, и опять ему скидку сделал Мораес. Матч продолжается. Идет второй тайм...

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В тренде
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Отметим, что до воскресного противостояния в текущем сезоне гранды отечественного футбола уже успели сыграть между собой четыре матча. Причем статистика была равная – обе команды одержали по две победы. "Динамо" дважды праздновало успех с одинаковым счетом 2:1 в Суперкубке и Кубке Украины. Тогда как "Шахтер" был успешнее в Премьер-лиге, одолев киевлян 2:1 и 1:0.

Смотрите, как "Шахтер" обыграл "Динамо" в ноябре

Как мы писали ранее, сельский "Колос" стал творцом уникального факта в игре с "Десной". Команда Руслана Костышина первой в истории чемпионата Украины произвела пять замен в течение одной игры.

Также мы рассказывали, что матч УПЛ "Карпаты" – "Мариуполь" не состоится: во львовской команде есть зараженные коронавирусом, а автобус азовцев развернули.

Смотрите, как Премьер-лига вернулась после паузы

Колос – Десна – 0:2

Александрия – Заря – 1:0

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
23
19
2
2
59
15
44
59
Забитые 59
Пропущеные 15
Разница 44
Результаты последних матчей: П В В П В
2
ЗаряЗаряЗар
24
14
4
6
40
19
21
46
Забитые 40
Пропущеные 19
Разница 21
Результаты последних матчей: П В П В В
3
ДинамоДинамоДин
23
14
4
5
45
18
27
46
Забитые 45
Пропущеные 18
Разница 27
Результаты последних матчей: Н В В П В
4
ДеснаДеснаДес
24
14
4
6
39
16
23
46
Забитые 39
Пропущеные 16
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н В В В
5
АлександрияАлександрияАле
24
13
4
7
35
25
10
43
Забитые 35
Пропущеные 25
Разница 10
Результаты последних матчей: В В П В Н
6
КолосКолосКол
24
8
2
14
27
45
-18
26
Забитые 27
Пропущеные 45
Разница -18
Результаты последних матчей: П П П П В
7
Днепр-1Днепр-1Дне
24
9
4
11
31
35
-4
31
Забитые 31
Пропущеные 35
Разница -4
Результаты последних матчей: В В В П В
8
МариупольМариупольМар
23
6
7
10
21
37
-16
25
Забитые 21
Пропущеные 37
Разница -16
Результаты последних матчей: П П В П П
9
ЛьвовЛьвовЛьв
24
5
7
12
18
37
-19
22
Забитые 18
Пропущеные 37
Разница -19
Результаты последних матчей: Н Н Н П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
24
6
4
14
17
40
-23
22
Забитые 17
Пропущеные 40
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н В П В
11
ОлимпикОлимпикОли
24
5
4
15
19
41
-22
19
Забитые 19
Пропущеные 41
Разница -22
Результаты последних матчей: П Н П П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

Все подробности в спецтеме Украинское дерби

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Шахтер Донецк

Источник: Сегодня|Спорт

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