Известны имена двух динамовцев, которые войдут в тренерский штаб Луческу

В четверг главным тренером киевского "Динамо" стал бывший многолетний наставник "Шахтера" Мирча Луческу. Сейчас 74-летний специалист занимается комплектацией своей команды помощников. Уже известно, что Шевчук отказался войти в тренерский штаб Луческу в "Динамо".

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Появилась информация о двух других кандидатах на места ассистентов румына. Оба они в свое время выступали за "Динамо". В частности, хорват Огнен Вукоевич уже дал согласие на работу с Луческу, пишет Telegram-канал "Динамо Киев Inside". Правда, Огнену нужно время, чтобы уладить дела с Федерацией футбола Хорватии, ведь он работает тренером молодежной сборной своей родины. К слову, недавно Вукоевич угрожал убить жену и ее мать.

Еще одним кандидатом на вхождение в тренерский штаб является экс-полузащитник сборной Украины Олег Гусев. Правда, с ним пока не все так ясно, как с Вукоевичем, по поводу уроженца Сумщины продолжается обсуждение.

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Смотрите, как Олег Гусев забивал за "Динамо" в чемпионате Украины:

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