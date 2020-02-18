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Как португальцы едят Паштел-де-ната и почему болеют за "Бенфику": горячие факты о сопернике "Шахтера"

18 февраля, 20:49

С чего начинают утро в Лиссабоне, откуда любовь к сардинам и почему долго живут

Стадион "Бенфики"

Стадион "Бенфики" / Фото: Reuters

В четверг, 20 февраля, "Шахтер" сыграет с "Бенфикой" в 1/16-й финала Лиги Европы. В финальном влоге из Португалии "горняки" побывали на стадионе "Бенфики" в ее день матча с другой лиссабонской командой – "Белененсеш", пообщались с фанами обеих команд и узнали о гастрономических предпочтениях местных жителей. Ранее мы писали, что "Бенфика" везет на матч Лиги Европы с "Шахтером" почти два состава и прибудет в Харьков раньше "горняков".

Оказалось, что утро каждого португальца начинается с чашечки кофе и традиционного десерта Паштел-де-ната. Также португальцы – долгожители и безумно любят сардины, которые летом готовят прямо на улице. А фанаты "Бенфики" перед матчем не прочь полакомиться жареными каштанами.

Ранее легенда "Бенфики" Руй Кошта назвал самого сильного игрока "Шахтера" и высказался о противостоянии с Каштру.

"Сейчас у "Шахтера" отличные игроки. В этом плане наши команды также схожи. "Шахтер", также как и "Бенфика" выступает на больших европейских аренах. Сейчас мы говорим о Лиге Европы, но встречаются две команды уровня Лиги чемпионов. Я могу уверенно говорить, что "Шахтер" – отличная команда с отличным тренером. Мы в Португалии очень уважаем Луиша Каштру как тренера – благодаря его тренерским мыслям и человеческим качествам. Поэтому, вне всяких сомнений, нам попался очень сильный "Шахтер" с очень сильным тренером в соревновании, которое является не нашим, ни "Шахтера", ни "Бенфики".

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Мы уже писали, что судить "Шахтер" с "Бенфикой" будет менеджер по продажам, поставивший пенальти Пятову. При Бобби Мэддене украинские команды еще не побеждали.

Смотрите также, как "Шахтер" играл на зимних сборах

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видео Португалия Лига Европы Шахтер Донецк Бенфика Лиссабон

Источник: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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