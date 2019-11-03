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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Какого тренера "Динамо" отпустило! "Олимпик" снова победил с Висенте Гомесом

3 ноября, 22:39

Обыграв "Колос" в матче с триллерной концовкой, "Олимпик" замахнулся уже на попадание в верхнюю шестерку

"Олимпик" празднует победу

"Олимпик" празднует победу / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч 13-го тура. "Олимпик", который еще недавно прочно занимал последнюю строчку в турнирной таблице, обыграл на "Оболонь-Арене" сельский "Колос" со счетом 2:1 и поднялся уже на седьмое место, обойдя раз обыгранного им соперника.

Обзор матча "Колос" – "Олимпик" (1:2)

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Отметим, что победный мяч в ворота "Колоса" "Олимпик", руководимый экс-тренером "Динамо" испанцем Висенте Гомесом, забил за две минуты до конца основного времени – с пенальти отличился Балашов.

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Добавим, что это уже третья кряду победа "Олимпика" в чемпионате. Ранее были обыграны "Ворскла" (2:0) и "Днепр-1" (3:2). Таким образом, донецкие "олимпийцы" стали реальными претендентами на попадание в ТОП-6 с перспективой дальнейшей борьбы за еврокубки.

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"Колос" – "Олимпик" 1:2
Голы: Ориховский, 70 – Е. Пасич, 58, Балашов, 88 пен
"Колос": Волынец -Зозуля, Задоя, Парамонов, Черноморец – Ориховский, Милько – Ильин, Волков (Кожушко, 65), Костышин (Лысенко, 44) – Нехтий (Кызылатеш, 64)
"Олимпик": Крынский – Ксенз, Гришко, Снурницын, Вантух – Кравчук, Цымбалюк – Е. Пасич (Балашов, 62), Политыло, Тейшейра (Завийский, 90) – Шахаб (Джеффри, 76)
Предупреждения: Парамонов, Костышин, Ильин, Черноморец – Цымбалюк, Джеффри

Статистика матча "Колос" – "Олимпик" (1:2)

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Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
13
12
1
0
39
6
33
37
Забитые 39
Пропущеные 6
Разница 33
Результаты последних матчей: В Н В В В
2
ДинамоДинамоДин
13
8
3
2
28
8
20
27
Забитые 28
Пропущеные 8
Разница 20
Результаты последних матчей: В Н В В В
3
ДеснаДеснаДес
13
8
2
3
20
7
13
26
Забитые 20
Пропущеные 7
Разница 13
Результаты последних матчей: В В П В В
4
ЗаряЗаряЗар
13
7
4
2
27
12
15
25
Забитые 27
Пропущеные 12
Разница 15
Результаты последних матчей: В В В Н В
5
АлександрияАлександрияАле
13
7
2
4
17
14
3
23
Забитые 17
Пропущеные 14
Разница 3
Результаты последних матчей: В Н П В В
6
МариупольМариупольМар
13
4
4
5
12
19
-7
16
Забитые 12
Пропущеные 19
Разница -7
Результаты последних матчей: П В В Н П
7
ОлимпикОлимпикОли
13
4
2
7
12
23
-11
14
Забитые 12
Пропущеные 23
Разница -11
Результаты последних матчей: В В В П П
8
КолосКолосКол
13
4
2
7
10
25
-15
14
Забитые 10
Пропущеные 25
Разница -15
Результаты последних матчей: П П П П В
9
Днепр-1Днепр-1Дне
13
3
2
8
13
21
-8
11
Забитые 13
Пропущеные 21
Разница -8
Результаты последних матчей: П П П П П
10
КарпатыКарпатыКар
13
2
4
7
9
19
-10
10
Забитые 9
Пропущеные 19
Разница -10
Результаты последних матчей: П Н Н П П
11
ВорсклаВорсклаВор
13
2
2
9
9
26
-17
8
Забитые 9
Пропущеные 26
Разница -17
Результаты последних матчей: П П П Н П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
13
2
2
9
8
24
-16
8
Забитые 8
Пропущеные 24
Разница -16
Результаты последних матчей: П П Н Н П

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Источник: Сегодня|Спорт

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