Какого тренера "Динамо" отпустило! "Олимпик" снова победил с Висенте Гомесом

Обыграв "Колос" в матче с триллерной концовкой, "Олимпик" замахнулся уже на попадание в верхнюю шестерку

"Олимпик" празднует победу / Фото: Facebook

В чемпионате Украины по футболу состоялся заключительный матч 13-го тура. "Олимпик", который еще недавно прочно занимал последнюю строчку в турнирной таблице, обыграл на "Оболонь-Арене" сельский "Колос" со счетом 2:1 и поднялся уже на седьмое место, обойдя раз обыгранного им соперника.

Обзор матча "Колос" – "Олимпик" (1:2)

Читайте также: Шапаренко вышел из спячки: как "Динамо" с ложкой дегтя разгромило дома "Львов"

Отметим, что победный мяч в ворота "Колоса" "Олимпик", руководимый экс-тренером "Динамо" испанцем Висенте Гомесом, забил за две минуты до конца основного времени – с пенальти отличился Балашов.

Реклама

Добавим, что это уже третья кряду победа "Олимпика" в чемпионате. Ранее были обыграны "Ворскла" (2:0) и "Днепр-1" (3:2). Таким образом, донецкие "олимпийцы" стали реальными претендентами на попадание в ТОП-6 с перспективой дальнейшей борьбы за еврокубки.

Читайте также: Фиаско для Михайленко: видео всех пяти голов матча "Днепр-1" – "Заря" в чемпионате Украины

"Колос" – "Олимпик" 1:2

Голы: Ориховский, 70 – Е. Пасич, 58, Балашов, 88 пен

"Колос": Волынец -Зозуля, Задоя, Парамонов, Черноморец – Ориховский, Милько – Ильин, Волков (Кожушко, 65), Костышин (Лысенко, 44) – Нехтий (Кызылатеш, 64)

"Олимпик": Крынский – Ксенз, Гришко, Снурницын, Вантух – Кравчук, Цымбалюк – Е. Пасич (Балашов, 62), Политыло, Тейшейра (Завийский, 90) – Шахаб (Джеффри, 76)

Предупреждения: Парамонов, Костышин, Ильин, Черноморец – Цымбалюк, Джеффри

Статистика матча "Колос" – "Олимпик" (1:2)

Читайте также: "Мариуполь" сделал то, что не удалось "Шахтеру": обзор матча азовцев с "Александрией" в УПЛ

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама