Капитан "Зари": "Какой был смысл останавливать чемпионат Украины, если снова будем без зрителей?"

Капитан луганской "Зари" Никита Каменюка считает, что не нужно было останавливать чемпионат Украины из-за пандемии коронавируса, чтобы после возобновления проводить матчи без зрителей. Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что чемпионат и Кубок Украины по футболу должны быть доиграны.

"Есть страны, которые выходят из карантина, есть и те, которые еще нет. Думаю, нужно играть со зрителями. Какой был смысл останавливать чемпионат, если выйдем и снова будем без зрителей? Надо было продолжать, доигрывать без зрителей. У нас осталось не так много матчей. Это, я думаю, тогда еще не было такой волны больных. А сейчас есть. Поэтому решение будет принимать руководство страны, а потом уже УАФ", – сказал Каменюка.

Отметим, что в Европе чемпионат продолжается только в Беларуси, а в Нидерландах и Франции приняли решение завершить сезон досрочно. В остальных странах надеются, что коронавирус скоро отступит и можно будет вернуть футбол на стадионы. Правда, скорее всего, матчи еще долго будут проходить без зрителей, чтобы не допустить новой вспышки эпидемии. К слову, в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов.Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не "Динамо".

Кстати, ранее мы писали, что луганская "Заря" отказала бразильцам в рассрочке: чтобы расплатиться за футболиста, возьмут кредит. Об этом сообщил председатель правления южноамериканского клуба.

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Как "Заря" играла до остановки чемпионата:

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