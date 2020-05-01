Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
  1. Новости спорта
  2. ЧУ по футболу

Капитан "Зари": "Какой был смысл останавливать чемпионат Украины, если снова будем без зрителей?"

1 мая, 09:38

Александр Трикиша

Украинский футболист считает, что Премьер-лигу нужно было доигрывать при пустых трибунах

Капитан луганской "Зари" Никита Каменюка считает, что не нужно было останавливать чемпионат Украины из-за пандемии коронавируса, чтобы после возобновления проводить матчи без зрителей. Ранее глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко заявил, что чемпионат и Кубок Украины по футболу должны быть доиграны.

"Есть страны, которые выходят из карантина, есть и те, которые еще нет. Думаю, нужно играть со зрителями. Какой был смысл останавливать чемпионат, если выйдем и снова будем без зрителей? Надо было продолжать, доигрывать без зрителей. У нас осталось не так много матчей.

Это, я думаю, тогда еще не было такой волны больных. А сейчас есть. Поэтому решение будет принимать руководство страны, а потом уже УАФ", – сказал Каменюка.

Отметим, что в Европе чемпионат продолжается только в Беларуси, а в Нидерландах и Франции приняли решение завершить сезон досрочно. В остальных странах надеются, что коронавирус скоро отступит и можно будет вернуть футбол на стадионы. Правда, скорее всего, матчи еще долго будут проходить без зрителей, чтобы не допустить новой вспышки эпидемии. К слову, в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатов.Если из-за пандемии сезон в украинской Премьер-лиге не удастся доиграть, в Лигу чемпионов пройдет "Заря", а не "Динамо".

Кстати, ранее мы писали, что луганская "Заря" отказала бразильцам в рассрочке: чтобы расплатиться за футболиста, возьмут кредит. Об этом сообщил председатель правления южноамериканского клуба.

Реклама

Как "Заря" играла до остановки чемпионата:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Украины Заря Луганск Никита Каменюка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От Чебурашки до Кинг-Конга: футболист
От Чебурашки до Кинг-Конга: футболист "Динамо" раскрыл свои прозвища в командахЧУ по футболу
"Без ссор и грязи...": одна из самых ярких пар украинского футбола шокировала новостью о своем разводеЧУ по футболу
"Шахтер" возобновил тренировкам, но группами на четверых: "Нельзя контактировать с другими игроками"ЧУ по футболу
Тихий ужас для
Тихий ужас для "Динамо": в УЕФА приняли решение о путевках в еврокубки из недоигранных чемпионатовФутбол
"Главное, чтобы и Женя был готов": клуб из УПЛ готов вернуть "Царя" в УкраинуЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...