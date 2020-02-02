Караваев назвал двух игроков "Динамо", которые могут заставить всю команду выпить

Александр Караваев / Фото: Reuters

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев отреагировал на слова экс-звезды "бело-синих" Артема Милевского, заявившего, что сейчас "главная проблема "Динамо" – в отсутствии коллектива". "Я уверен, что они после тренировок прыгают в машины, и кто куда. Они не могут даже условный бокал пива вместе выпить. Они вообще не пьют сейчас", – бросил камень в огород подопечных Алексея Михайличенко Милевский.

Артем Милевский / Фото: Instagram

По словам Александра Караваева, сказанное Артемом Милевским не соответствует действительности. На вопрос – "Есть ли в "Динамо" человек, который может всех собрать и сказать, мол, давайте выпьем и поговорим?" – Караваев ответил: "Есть. Буяльский, бывает, предлагает. Сидорчук. Предлагают ребята, которые давно в команде".

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При этом Караваев дал понять, что не против "вмазать" и с самим Милевским. "А почему нет? В выходной день, – уточняет Караваев. – Есть ребята, которые ни разу в жизни не употребляли алкоголь: Зинченко, Андриевский. Это показатель – если ты не пьешь, то не пьешь никогда. А некоторые футболисты говорят, что не пьют, но каждый выпивал бокал пива или вина на каком-то празднике или в отпуске. Почему нет? Или собраться командой в выходной день. Все команды так собираются. Просто все думают, что если ты футболист, то пьешь до изнеможения и конвульсий. Нет такого, все же умные ребята".

Смотрите сюжет о том, как Милевский "пропил" свой успех

Как мы писали ранее, футболист с перегаром забил первый гол после ухода из "Динамо". Скандальный люксембуржец Жерсон Родригес, которого в Киеве обвиняли в нарушении спортивного режима, открыл счет своим мячам за турецкий "Анкарагюджю", реализовав пенальти.

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