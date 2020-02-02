Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,92
27,48

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Караваев назвал двух игроков "Динамо", которые могут заставить всю команду выпить

2 февраля, 16:50

Защитник киевлян опроверг слова Милевского, что игроки "Динамо" сейчас вообще не пьют

Александр Караваев

Александр Караваев / Фото: Reuters

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев отреагировал на слова экс-звезды "бело-синих" Артема Милевского, заявившего, что сейчас "главная проблема "Динамо" – в отсутствии коллектива". "Я уверен, что они после тренировок прыгают в машины, и кто куда. Они не могут даже условный бокал пива вместе выпить. Они вообще не пьют сейчас", – бросил камень в огород подопечных Алексея Михайличенко Милевский.

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

По словам Александра Караваева, сказанное Артемом Милевским не соответствует действительности. На вопрос – "Есть ли в "Динамо" человек, который может всех собрать и сказать, мол, давайте выпьем и поговорим?" – Караваев ответил: "Есть. Буяльский, бывает, предлагает. Сидорчук. Предлагают ребята, которые давно в команде".

Реклама

Читайте также: "Бойко опять поступил, как..." Милевский – о том, почему вратарь "Динамо" убежал от него в Турции

Караваев вместе с Миколенко

Караваев вместе с Миколенко / Фото: Facebook

В тренде
"Ливерпуль" – "Саутгемптон": онлайн матча чемпионата Англии

При этом Караваев дал понять, что не против "вмазать" и с самим Милевским. "А почему нет? В выходной день, – уточняет Караваев. – Есть ребята, которые ни разу в жизни не употребляли алкоголь: Зинченко, Андриевский. Это показатель – если ты не пьешь, то не пьешь никогда. А некоторые футболисты говорят, что не пьют, но каждый выпивал бокал пива или вина на каком-то празднике или в отпуске. Почему нет? Или собраться командой в выходной день. Все команды так собираются. Просто все думают, что если ты футболист, то пьешь до изнеможения и конвульсий. Нет такого, все же умные ребята".

Смотрите сюжет о том, как Милевский "пропил" свой успех

Как мы писали ранее, футболист с перегаром забил первый гол после ухода из "Динамо". Скандальный люксембуржец Жерсон Родригес, которого в Киеве обвиняли в нарушении спортивного режима, открыл счет своим мячам за турецкий "Анкарагюджю", реализовав пенальти.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Динамо Киев Артем Милевский Виталий Буяльский Сергей Сидорчук Александр Караваев

Источник: Трендец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Динамо" – "Динамо-Брест": видеотрансляция пятого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Динамо" – "Хайдук": видеотрансляция четвертого спарринга киевлян в ТурцииЧУ по футболу
"Шахтер" – "Лех": где смотреть первый матч чемпионов Украины в 2020 годуФутбол
"Динамо" минимум на месяц теряет забивного новичкаЧУ по футболу
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому
Ни Милевский, ни Хачериди не забили киевскому "Динамо": украинский клуб разгромил чемпиона БеларусиЧУ по футболу
"Шахтер" – "Войводина": где и когда смотреть второй матч чемпионов Украины в ТурцииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...