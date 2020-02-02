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"Бойко опять поступил, как..." Милевский – о том, почему вратарь "Динамо" убежал от него в Турции

2 февраля, 11:57

В свое время Миля назвал Бойко "крысой" за жульничество в картах. История получила продолжение

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

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Лидер брестского "Динамо" Артем Милевский прокомментировал ситуацию перед недавним матчем с киевским "Динамо" в Турции, когда вратарь киевлян Денис Бойко убежал со скамейки, когда к ней подошел Миля, чтобы поздороваться с бывшими партнерами по украинскому клубу.

Милевский Бойко Видео: Миля Шоу

"Бойко, наверное, подумал, что я буду с ним здороваться, поэтому убежал. Но я и сам не собирался с ним здороваться. Он сам знает, почему. Все знают эту историю. Убежал и убежал. Опять поступил как... Не очень. Я ему вдогонку так и сказал: "Я с тобой не собирался здороваться". Так что, мог бы сидеть на месте", – заявил Артем Милевский

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"Для меня это замороженный конфликт. Кто-то, может, не считает это какой-то проблемой или каким-то плохим поступком, но для меня это неприемлемо. Когда ты живешь как в семье, имею в виду команду, некрасиво так поступать. Вообще так нельзя. Не прощается такое", – добавил Артем Милевский

Артем Милевский

Артем Милевский / Фото: Instagram

Денис Бойко

Денис Бойко / Фото: Getty Images

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Напомним, пару лет назад Артем Милевский в соцсетях назвал Дениса Бойко "крысой". Сам голкипер об этом вспоминал так:

"Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считал, что я крыса – нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обдурить, играли на деньги. Милевского там не было. Я не буду говорить, кто из игроков там был. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий. У меня ничего личного с Милевским нет. Я тоже мог опуститься до его уровня, рассказывать, кто он, чем занимается, но мне не интересно разговаривать на тему Артема Милевского"

Смотрите сюжет о скандальной карьере Милевского

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Динамо Киев Артем Милевский Денис Бойко Динамо Брест

Источник: Трендец

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