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"Карпаты" – ФК "Львов": видео-трансляция матча чемпионата Украины

27 июня, 16:58

Олег Люлька Олег Люлька

Следите за ходом львовского дерби в 28-м туре украинской Премьер-лиги в режиме онлайн

В субботу, 27 июня, на луцком стадионе "Авангард" при пустых трибунах проходит матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу – львовское дерби "Карпаты" – ФК "Львов". Это один из решающих поединков за выживание в Премьер-лиге. Начало – в 17:00. Напомним, сегодня проходят и другие поединки УПЛ. Смотреть "Шахтер" – "Заря" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Трансляция матча "Карпаты" – ФК "Львов"

Отметим, что для ФК "Львов" это – первый матч под руководством нового тренера – грузина Георгия Цецадзе. Напомним, он возглавил "горожан" после отставки армянина Егише Меликяна, проигравшего перед этим три поединка кряду.

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Тогда как для "Карпат" это – вообще первый поединок в нынешнем году. Первые три тура после возобновления чемпионата Украины команда пропустила из-за вспышки коронавируса в своих рядах. А, напомним, матч предыдущего тура "Карпаты" – "Олимпик" был перенесен из-за COVID-19, диагностированного уже у футболистов донецкого клуба.

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Прогноз на матч "Карпаты" – "Львов" 27 июня. Небольшим фаворитом дерби аналитики называют ФК "Львов". На его победу установлен коэффициент 2.22, на победу "Карпат" – 3.20, на ничью – 3.45. Иными словами, вероятность выигрыша "Львова" оценивается в 43 процента, ничейного исхода – в 27 процентов, а выигрыша "Карпат" – в 30 процентов.

Смотрите, как "Львов" и "Карпаты" играли перед карантином:

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
27
13
4
10
39
38
1
43
Забитые 39
Пропущеные 38
Разница 1
Результаты последних матчей: П П П В В
6
КолосКолосКол
27
8
2
17
28
49
-21
26
Забитые 28
Пропущеные 49
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
27
5
7
15
19
44
-25
22
Забитые 19
Пропущеные 44
Разница -25
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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онлайн чемпионат Украины Карпаты Львов ФК Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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