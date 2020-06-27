"Карпаты" – ФК "Львов": видео-трансляция матча чемпионата Украины

Следите за ходом львовского дерби в 28-м туре украинской Премьер-лиги в режиме онлайн

В субботу, 27 июня, на луцком стадионе "Авангард" при пустых трибунах проходит матч 28-го тура чемпионата Украины по футболу – львовское дерби "Карпаты" – ФК "Львов". Это один из решающих поединков за выживание в Премьер-лиге. Начало – в 17:00. Напомним, сегодня проходят и другие поединки УПЛ. Смотреть "Шахтер" – "Заря" онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

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Трансляция матча "Карпаты" – ФК "Львов"

Отметим, что для ФК "Львов" это – первый матч под руководством нового тренера – грузина Георгия Цецадзе. Напомним, он возглавил "горожан" после отставки армянина Егише Меликяна, проигравшего перед этим три поединка кряду.

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Тогда как для "Карпат" это – вообще первый поединок в нынешнем году. Первые три тура после возобновления чемпионата Украины команда пропустила из-за вспышки коронавируса в своих рядах. А, напомним, матч предыдущего тура "Карпаты" – "Олимпик" был перенесен из-за COVID-19, диагностированного уже у футболистов донецкого клуба.

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Прогноз на матч "Карпаты" – "Львов" 27 июня. Небольшим фаворитом дерби аналитики называют ФК "Львов". На его победу установлен коэффициент 2.22, на победу "Карпат" – 3.20, на ничью – 3.45. Иными словами, вероятность выигрыша "Львова" оценивается в 43 процента, ничейного исхода – в 27 процентов, а выигрыша "Карпат" – в 30 процентов.

Смотрите, как "Львов" и "Карпаты" играли перед карантином:

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