"Карпаты" сыграли первый матч после вспышки коронавируса в команде: и сразу подвиг!

Даже в меньшинстве "Карпаты" сумели отыграться в дерби с ФК "Львов" и завоевать важное для себя очко

В чемпионате Украины по футболу состоялся знаковый футбольный матч. Львовские "Карпаты" провели свой первый поединок после выхода из карантина, сыграв вничью 1:1 с земляками из ФК "Львов". Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львове этот поединок проходил в Луцке на стадионе "Авангард".

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Напомним, первые три тура после возобновления чемпионата Украины "Карпаты" пропустили из-за вспышки коронавируса в своих рядах. А матч предыдущего тура львовян с "Олимпиком" был перенесен из-за COVID-19, диагностированного уже у футболистов донецкого клуба.

Отметим, что в игре с ФК "Львов", у руля главного тренера которого дебютировал грузинский специалист Георгий Цецадзе, "Карпаты" первыми пропустили. А затем, еще до перерыва, остались в меньшинстве из-за удаления чемпиона мира среди молодежи Алексея Хахлева-младшего. Однако "Карпаты" сотворили небольшой подвиг – во втором тайме, даже будучи в меньшинстве, они сумели отыграться. В итоге – ничья 1:1.

Видео голов матча Карпаты – Львов (1:1)

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Таким образом "Карпаты", идущие на последнем месте турнирной таблицы, продолжают отставать от предпоследнего клуба УПЛ "Львова" на 8 очков, но имеют 4 игры в запасе. Напомним, по регламенту, команда, которая замкнет турнирную таблицу чемпионата, вынуждена будет опуститься в Первую лигу.

"Карпаты" – ФК "Львов" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Карпаты – Львов – 1:1

Голы: Деда, 61 – Сабино, 36

Карпаты: Кудрик – Якимец, Гиоргадзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак – Хахлев, Сыч – Танчик (Хлань, 74), Козак (Рунич, 57), Притула – Бойчук (Деда, 58)

Львов: Сарнавский – Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 83) – Сабино (Приймак, 46), Алваро – Татарков, Богунов (Ренан, 79), Шина – Яковелли

Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Слюсар, Кудрик – Шина, Богунов

Удаление:Хахлев, 42 (Карпаты, повторное предупреждение)

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Статистика матча Карпаты – Львов

Смотрите, как "Львов" и "Карпаты" играли до карантина

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