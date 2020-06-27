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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Карпаты" сыграли первый матч после вспышки коронавируса в команде: и сразу подвиг!

27 июня, 19:54

Олег Люлька Олег Люлька

Даже в меньшинстве "Карпаты" сумели отыграться в дерби с ФК "Львов" и завоевать важное для себя очко

В чемпионате Украины по футболу состоялся знаковый футбольный матч. Львовские "Карпаты" провели свой первый поединок после выхода из карантина, сыграв вничью 1:1 с земляками из ФК "Львов". Из-за сложной эпидемиологической ситуации во Львове этот поединок проходил в Луцке на стадионе "Авангард".

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Напомним, первые три тура после возобновления чемпионата Украины "Карпаты" пропустили из-за вспышки коронавируса в своих рядах. А матч предыдущего тура львовян с "Олимпиком" был перенесен из-за COVID-19, диагностированного уже у футболистов донецкого клуба.

Отметим, что в игре с ФК "Львов", у руля главного тренера которого дебютировал грузинский специалист Георгий Цецадзе, "Карпаты" первыми пропустили. А затем, еще до перерыва, остались в меньшинстве из-за удаления чемпиона мира среди молодежи Алексея Хахлева-младшего. Однако "Карпаты" сотворили небольшой подвиг – во втором тайме, даже будучи в меньшинстве, они сумели отыграться. В итоге – ничья 1:1.

Видео голов матча Карпаты – Львов (1:1)

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Таким образом "Карпаты", идущие на последнем месте турнирной таблицы, продолжают отставать от предпоследнего клуба УПЛ "Львова" на 8 очков, но имеют 4 игры в запасе. Напомним, по регламенту, команда, которая замкнет турнирную таблицу чемпионата, вынуждена будет опуститься в Первую лигу.

"Карпаты" – ФК "Львов"

"Карпаты" – ФК "Львов" / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Карпаты – Львов – 1:1
Голы: Деда, 61 – Сабино, 36
Карпаты: Кудрик – Якимец, Гиоргадзе (Тлумак, 74), Слюсар, Дубинчак – Хахлев, Сыч – Танчик (Хлань, 74), Козак (Рунич, 57), Притула – Бойчук (Деда, 58)
Львов: Сарнавский – Гончар (Люлька, 71), Борзенко, Братков, Бопесу (Клименчук, 83) – Сабино (Приймак, 46), Алваро – Татарков, Богунов (Ренан, 79), Шина – Яковелли
Предупреждения: Хахлев, Гиоргадзе, Слюсар, Кудрик – Шина, Богунов
Удаление:Хахлев, 42 (Карпаты, повторное предупреждение)

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Статистика матча Карпаты – Львов

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
27
23
2
2
69
20
49
71
Забитые 69
Пропущеные 20
Разница 49
Результаты последних матчей: В В В В П
2
ДинамоДинамоДин
27
17
4
6
56
24
32
55
Забитые 56
Пропущеные 24
Разница 32
Результаты последних матчей: В В В П Н
3
ЗаряЗаряЗар
27
16
4
7
44
23
21
52
Забитые 44
Пропущеные 23
Разница 21
Результаты последних матчей: В П В П В
4
ДеснаДеснаДес
27
15
4
8
47
22
25
49
Забитые 47
Пропущеные 22
Разница 25
Результаты последних матчей: П В П В Н
5
АлександрияАлександрияАле
28
13
4
11
40
40
0
43
Забитые 40
Пропущеные 40
Разница 0
Результаты последних матчей: П П П П В
6
КолосКолосКол
28
9
2
17
30
50
-20
29
Забитые 30
Пропущеные 50
Разница -20
Результаты последних матчей: В П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
26
10
4
12
33
38
-5
34
Забитые 33
Пропущеные 38
Разница -5
Результаты последних матчей: П В В В В
8
МариупольМариупольМар
26
7
9
10
27
40
-13
30
Забитые 27
Пропущеные 40
Разница -13
Результаты последних матчей: В Н Н П П
9
ВорсклаВорсклаВор
26
7
5
14
20
41
-21
26
Забитые 20
Пропущеные 41
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н Н В
10
ОлимпикОлимпикОли
26
6
5
15
23
43
-20
23
Забитые 23
Пропущеные 43
Разница -20
Результаты последних матчей: В Н П Н П
11
ЛьвовЛьвовЛьв
28
5
8
15
20
45
-25
23
Забитые 20
Пропущеные 45
Разница -25
Результаты последних матчей: Н П П П Н
12
КарпатыКарпатыКар
24
2
9
13
19
42
-23
15
Забитые 19
Пропущеные 42
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н П П

Смотрите, как "Львов" и "Карпаты" играли до карантина

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Источник: Сегодня|Спорт

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