"Каждый день думаю, что делать с автобусами": Скрипник рассказал о стиле "Вердера" в "Заре"

Виктор Скрипник / Фото: официальный сайт УПЛ

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Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подвел итоги выступлений луганской команды в осенней части чемпионата Украины. Ранее мы сообщали, что обидчика "Динамо" назвали лучшим тренером тура в Украине.

"В работе делается акцент на тактику и на то мастерство, которое у нас есть. Я ребят узнавал, просматривал, находил их сильные и слабые стороны и нашел тактику, оптимальную для этих ребят. Мы играем в футбол, который нравится многим", – считает Скрипник.

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Объяснил тренер и почему играет по не самой популярной схеме 4-1-3-2:"Когда тренер приходит куда-либо работать, он знакомится с теми футболистами, которые у него есть. С лигой и страной, где, собственно, происходит футбол. Да, я анализировал и понял, что у нас хватит ресурсов, чтобы играть по такой схеме. Она делает акцент на атаку, но нужны исполнители для этого, которые в "Заре" есть. А то, что в Украине редко ее используют – это дело каждого. Позитива и хороших игр у нас больше, чем негатива. Но есть куда расти, что поправлять и улучшать. Большую роль играет и атмосфера в команде".

"Мы заряжаемся работой. Она приносит удовольствие как в тренировках, так и в хороших играх. Все это дает результат и удовольствие. А место в турнирной таблице подстегивает нас, подчеркивая то, что работа идет, – говорит Скрипник. – Стараемся, чтобы не было рутины, вносим разнообразие в рабочий процесс. Но я стараюсь сохранить тенденцию атакующего футбола, в который я играл в "Вердере", пропустив его, так сказать, через себя".

Скрипник не исключает, что зимой в команде будут перестановки: "Уйдет ли кто-то зимой? Недовольные своей ситуацией есть, ведь они мало играют, но они и должны быть. Я всегда отношусь к этому с пониманием и стараюсь быть честным со всеми. Глаза не уберу, когда встречу этого парня в следующий раз. Если я говорю, что футболист не играет в составе, то могу аргументировать почему. В то же время, никогда не буду держать на скамье игрока, который заслуживает, чтобы играть. Моральных бонусов у меня ни для кого нет".

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Самая большая головная боль Скрипника в чемпионате Украины – что делать с "автобусами" в защите многих команд: "Говорю честно, что каждый день думаю над этим. Я не могу заказывать стиль, прося команды играть в открытый футбол. Вот "Олимпик" сыграл с нами открыто и получил в Киеве от нас пять голов. Я к тому, что каждый тренер подходит к играм, исходя из возможностей команды. А если мы не вскрыли оборону соперника, значит она сыграла лучше, чем наша атака. Игра во Львове была показательной. Для них ничья была хорошим результатом, а мы еще неделю от этого отходили. УПЛ – конкурентоспособный чемпионат с особой борьбой в первой шестерке".

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