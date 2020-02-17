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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Киевское "Динамо" решило закрыть клубный журнал на 19-м году издания

17 февраля, 18:55

Украинский футбольный гранд выпустил 107 номеров с 2001 года

Киевское "Динамо"

Киевское "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что киевское "Динамо" прекращает издание официального клубного журнала. Об этом в соцсетях сообщил глава департамента украинского гранда по работе со СМИ Николай Несенюк. К слову, вчера "Динамо" вернулось в Киев с турецкого сбора.

В частности бывший журналист Несенюк написал:

"Сегодня вышел последний, 107-й, номер официального клубного журнала футбольного клуба "Динамо" (Киев). История журнала – это документальная летопись 18 лет жизни клуба и его болельщиков. Искренне благодарю всех, кто в эти годы был рядом с нами. Особая благодарность Сергею Полховскому, который придумал этот журнал, и Игорю Суркису, который сделал возможным его издание. Хочу также поблагодарить людей, которые в разное время принимали участие в работе над журналом..."

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Тем временем "Динамо" готовится ко встрече с "Ворсклой" в чемпионате Украины 22 февраля. К слову, в украинском футболе составили список матчей с применением VAR.

Смотрите, как "Динамо" не сумело дома обыграть "Лугано" и вылетело из Лиги Европы

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