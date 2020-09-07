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"Когда пропускаешь третий мяч на 89 минуте, то умираешь": главные матчи "Шахтера" в сезоне

7 сентября, 17:19

Елена Павлова Елена Павлова

Главный тренер Луиш Каштру выделил лучшие поединки своей команды

Главный тренер Луиш Каштру выделил три лучших поединка в минувшем сезоне "Шахтера" и отметил, что не стоит всегда смотреть лишь на результат. Ранее португальский специалист рассказал, что он любит готовить. Каштру ушел из дома в 17 лет и учился выживать.

"Думаю, что игра с "Вольфсбургом" в Лиге Европы — хороший матч. Есть матч, который мы проиграли. Очень часто мы ассоциируем хорошее только с победами, но иногда ты проигрываешь и чувствуешь себя достойно. Думаю, что поражение от Динамо в прошлогоднем Суперкубке — хорошая игра. Я хочу сказать, что хорошие действия не всегда связаны только с победами", – рассказал Каштру в интервью Shakhtar TV.

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Луиш Каштру

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Игра на "Этихаде" против "Манчестер Сити" также удалась, потому что с "Шахтером" всегда ассоциируют большой процент контроля мяча, но мы в той игре показали, что мы также хорошо умеем играть и без мяча. Тогда у соперника был больший процент держания мяча, а мы должны понимать, что если "Сити" находится с мячом, то мы должны грамотно обороняться. Также можно говорить о встрече с "Бенфикой" на выезде. Первый тайм не так удался, он был сложным для нас, но во второй половине мы показали великолепную игру", – отметил тренер.

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Также Каштру запомнились последние минуты матча группового этапа Лиги чемпионов с "Динамо" из Загреба. Тогда "Шахтер" уступал 1:3 на 89-й минуте, но вырвал ничью 3:3. "Когда ты пропускаешь третий мяч на 89-й минуте, то умираешь. Через 10-15 секунд нужно понять, что ты тонешь и нужно как-то выбираться. Ты чувствуешь, что ты профессионал и нужно принимать какое-то решение".

Ранее мы также сообщали, что сказал Каштру в свой день рождения и как оценил первый год в Украине.

Смотрите, как "Шахтер" играл в прошлом сезоне в Лиге Европы

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