"Ушел из дома в 17 лет и учился выживать": неизвестные таланты тренера "Шахтера"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал, как адаптировался к жизни в Украине. Португальский специалист живет в историческом центре Киева, недалеко от Крещатика. Наставника часто можно заметить в парках города, а вот в ресторанах он редкий гость и готовит в основном дома. Ранее Каштру рассказал о самом желанном подарке на день рождения.

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"Я не скучаю в Украине по какой-то конкретной еде, а скучаю по солнцу и морю. В Португалии я всегда жил около моря. У меня дом находится буквально в километре от океана. Я буквально вырос на пляже у моря. А по еде не скучаю. Я готовлю дома, а все, что я готовлю, это как в Португалии (смеется). Я очень люблю рыбу, люблю мясо на гриле. Есть определенные португальские блюда, которые здесь невозможно приготовить, но я стараюсь", – рассказал Каштру в интервью Shakhtar TV.

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Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

"Я ушел из дома, когда мне было 17 лет. Я стал профессиональным игроком. Понятно, что я никогда не был игроком какого-то топового уровня, но в профессиональном футболе я был. И с тех пор, как я покинул дом, мне нужно было научиться выживать. И то, что я полюбил с тех пор, – готовить для себя. Я делаю это с большим удовольствием".

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Ранее мы также сообщали, что сказал Каштру в свой день рождения и как оценил первый год в Украине.

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