Цыганков на Бали одел юбку и отправился с девушкой в "дом могучего духа"

Цыганков с девушкой на Бали / Фото: Instagram

Футболисты "Динамо" продолжают отдыхать после провального года, по итогам которого они безнадежно отстали от "Шахтера" в чемпионате Украины и вылетели из Лиги Европы. Невероятными по красоте фотографиями своего экзотического отпуска в этот раз поделился Виктор Цыганков, которого, напомним, советуют купить "Интеру".

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Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков со своей девушкой отправился на индонезийский остров Бали, где уже успел размякнуть под струями местных водопадов. "Исследуем джунгли и заряжаемся природной энергией", – написал оттуда вингер, которого портал Transfermarkt оценивает на 5 млн евро дороже, чем Ярмоленко, – в 20 миллионов евро.

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Отметим, что со своей очаровательной возлюбленной Виктор Цыганков посетил рисовые террасы Тегалаланг, а также крупнейший на Бали религиозный комплекс Пура Бесаких, который местные называют "матерью всех храмов" и "домом могучего духа".

К этому религиозному комплексу Цыганков отправился, придерживаясь соответствующего дресс-кода – футболист "Динамо" обмотал пояс "юбкой".

Смотрите, как Цыганков забивал за "Динамо" в Лиге Европы

Как сообщалось ранее, "Динамо" вернуло Русина официально – соцсети сочувствуют игроку. "А ведь мог стать вторым Яремчуком" – комментируют болельщики возвращение Назария из "Зари".

Также мы писали, что Миколенко остается, а Иванисеня Киеву не нужен. "Динамо" поставило точку в трансферных слухах относительно своего защитника, а также интереса к лидеру полузащиты луганского клуба.

Смотрите, как "Динамо" вылетало из Лиги Европы

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