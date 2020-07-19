Кубок Престижа чемпионата Украины получили днепряне, напоследок разбившие молодежь "Ворсклы"

Дмитрий Михайленко перед встречей с "Колосом" в плей-офф дал отдохнуть лидерам

В заключительном 32-м туре украинской Премьер-лиги "Днепр-1" разгромил молодежный состав "Ворсклы", которая досрочно отправила в отпуск свою основу. Отметим, что для соперников этот поединок уже ничего не решал – хозяева стали первыми во второй шестерке и готовятся к матчам плей-офф за место в Лиге Европы. Полтавчане же получили возможность проверить в деле ближайший резерв.

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Перед игрой капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко получил Кубок Престижа – трофей победителя второй шестерки – и ушел с ним на скамейку запасных. Дмитрий Михайленко перед встречей с "Колосом" в плей-офф дал отдохнуть лидерам. И в полузащиту выпустил пару Ярмолюк – Батагов: на двоих этим футболистам 34 года, тогда как Кравченко в апреле отметил 37-летие!



Фото УПЛ

На 24-й минуте матча в Днепре Супряга открыл счет в составе хозяев с передачи Хобленко. Еще до перерыва тот же Супряга оформил дубль, замкнув прострел Цурикова на 40-й минуте. А уже на 50-й минуте сам Хобленко довел счет до разгромного – 3:0.

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Ранее в чемпионате Украины определились пары в борьбе за последнюю путевку в Лигу Европы.

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