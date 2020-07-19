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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Кубок Престижа чемпионата Украины получили днепряне, напоследок разбившие молодежь "Ворсклы"

19 июля, 20:35

Елена Павлова Елена Павлова

Дмитрий Михайленко перед встречей с "Колосом" в плей-офф дал отдохнуть лидерам

В заключительном 32-м туре украинской Премьер-лиги "Днепр-1" разгромил молодежный состав "Ворсклы", которая досрочно отправила в отпуск свою основу. Отметим, что для соперников этот поединок уже ничего не решал – хозяева стали первыми во второй шестерке и готовятся к матчам плей-офф за место в Лиге Европы. Полтавчане же получили возможность проверить в деле ближайший резерв.

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Перед игрой капитан "Днепра-1" Сергей Кравченко получил Кубок Престижа – трофей победителя второй шестерки – и ушел с ним на скамейку запасных. Дмитрий Михайленко перед встречей с "Колосом" в плей-офф дал отдохнуть лидерам. И в полузащиту выпустил пару Ярмолюк – Батагов: на двоих этим футболистам 34 года, тогда как Кравченко в апреле отметил 37-летие!


Фото УПЛ

На 24-й минуте матча в Днепре Супряга открыл счет в составе хозяев с передачи Хобленко. Еще до перерыва тот же Супряга оформил дубль, замкнув прострел Цурикова на 40-й минуте. А уже на 50-й минуте сам Хобленко довел счет до разгромного – 3:0.

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Ранее в чемпионате Украины определились пары в борьбе за последнюю путевку в Лигу Европы.

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
31
18
5
8
65
33
32
59
Забитые 65
Пропущеные 33
Разница 32
Результаты последних матчей: В Н П П В
3
ЗаряЗаряЗар
31
17
6
8
49
28
21
57
Забитые 49
Пропущеные 28
Разница 21
Результаты последних матчей: П В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
31
17
4
10
58
32
26
55
Забитые 58
Пропущеные 32
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
31
14
6
11
47
45
2
48
Забитые 47
Пропущеные 45
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
32
15
4
13
42
42
0
49
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
32
12
9
11
40
46
-6
45
Забитые 40
Пропущеные 46
Разница -6
Результаты последних матчей: В В П В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
32
9
7
16
23
48
-25
34
Забитые 23
Пропущеные 48
Разница -25
Результаты последних матчей: П П В Н Н
11
ЛьвовЛьвовЛьв
32
5
9
18
25
57
-32
24
Забитые 25
Пропущеные 57
Разница -32
Результаты последних матчей: П П П Н Н
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите, как в июле "Днепр-1" переиграл "Олимпик"

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чемпионат Украины Ворскла Полтава премьер-лига Днепр-1 Владислав Супряга

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