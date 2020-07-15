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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Ворскла" будет доигрывать сезон и бороться за Лигу Европы молодежным составом: что случилось с основой

15 июля, 20:00

Елена Павлова Елена Павлова

Юрий Максимов рассказал, что не ожидал проигрыша "Мариуполя", когда принимал решение

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов в эфире ТК "Футбол" рассказал о своем решении досрочно отправить в отпуск основной состав и доигрывать нынешний сезон в чемпионате Украины молодежным. Ранее мы сообщали, что полтавская команда отказалась продавать чемпиона мира в Польшу за кругленькую сумму.

"Хотим проверить молодых ребят, перспективных, на кого рассчитывать в дальнейшем. Сейчас U-21 и U-19 нет и мы дали шанс проявить себя молодым ребятам. Мы раньше ушли в отпуск, такая ситуация. Не думали, что "Мариуполь" проиграет "Олимпику" 1:4. Это решение мы приняли еще до матча "Мариуполя", – сказал Максимов.

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Юрий Максимов

Юрий Максимов / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Напомним, что после разгромного поражения мариупольской команды, которая пока располагается на восьмом месте украинской Премьер-лиги, "Ворскла" еще сохраняет шансы попасть в плей-офф Лиги Европы. Полтавский клуб идет девятым. При этом очный матч конкурентов состоится уже в четверг, 16 июля.

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Мы также писали, что благодаря "Динамо" "Десна" впервые пробилась в еврокубки. Читайте о последствиях финала Кубка Украины.

Смотрите, как "Ворскла" уступила "Динамо" в финале Кубка Украины

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молодежь чемпионат Украины ФК Мариуполь Ворскла Полтава Юрий Максимов премьер-лига

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