Кварцяный рассказал, почему Хачериди не смог купить самолет и перейти в "Барселону"

Евгений Хачериди

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Бывший главный тренер луцкой "Волыни" Виталий Кварцяный, под руководством которого до перехода в киевское "Динамо" выступал Евгений Хачериди, рассказал о нереализованном потенциале этого, ныне уже 32-летнего, футболиста. Напомним, недавно Хачериди стал партнером Милевского по чемпионату Беларуси. Виталий Кварцяный / Фото: FootBoom

"У нас был тренер по фитнесу, гимнастике и аэробике. Я давал дозировано время всем заниматься. Хачериди не любил, приходилось сзади его немного шевелить. Он прятался сзади, как будто не видно слона, кто же не приметит его – два метра роста, а он спрятался, – припомнил экс-наставник "Волыни" Виталий Кварцяный. – Говорю: "Иди туда", он отвечает: "Я не буду здесь", я ему: "Ну ладно, я возле тебя буду". Я стою, и он делает, куда ты денешься. Говорю: "Делай, а то зарплату...". А потом он в "Динамо" индивидуально фитнесом занимался на тренажерах. Его не загонишь было, а сейчас он понимает, что надо. Шкура и кости, а мышцы?"

Смотрите, как забивает Хачериди

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"Хачериди – атлет, мог в любой команде мира играть. В любой – "Барселона", "Манчестер", "Арсенале", "Ювентусе", где угодно. Если бы его потенциал реализовался в комплексе – его интеллект и поведение. Я с ним работал нормально. Жалко, что он не развивался. Себе купил бы два самолета, купил бы и мне какой-то вертолет. "Волынь" бы играла, а я только в интернете бы смотрел. А не хотел Женя себе помочь, мне подарить вертолет", – заключил Кварцяный

Как мы писали ранее, Хачериди предлагали подписать "Лацио". Однако клуб итальянского чемпионата решил обойтись без услуг украинского защитника.

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