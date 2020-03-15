Лайфхак от фанатов "Зари": в матче при пустых трибунах с "Шахтером" команду поддержали с помощью дрона

Болельщики луганского клуба напомнили о себе во время поединка, запустив над полем беспилотный летательный аппарат

В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги в Запорожье "Заря" победила "Шахтер" – 1:0. Воскресный поединок на "Славутич-Арене" прошел без болельщиков в связи с карантином, вызванным распространением коронавируса.

Однако фанаты "Зари" придумали способ напомнить подопечным Виктора Скрипника о своей поддержке, даже не находясь на трибунах. В начале матча над полем завис дрон, к которому был прикреплен флаг с эмблемой "Зари" и словами: "Ми з вами всюди".

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Напомним, единственный в матче "Заря" – "Шахтер" гол был забит на 84-й минуте. Шикарным ударом слету левой ногой отличился защитник луганской команды Богдан Михайличенко – однофамилец главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.

Отметим, что воскресная игра "Зари" и "Шахтера" при пустых трибунах стала третьим противостоянием соперников в нынешнем сезоне. До этого дважды сильнее были "горняки", одолев луганчан 2:1 и 4:3.

Смотрите, как в Лиге Европы "Шахтер" при пустых трибунах обыгрывал в Германии "Вольфсбург":

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