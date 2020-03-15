Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи

Лайфхак от фанатов "Зари": в матче при пустых трибунах с "Шахтером" команду поддержали с помощью дрона

15 марта, 17:42

Богдан Юрков

Болельщики луганского клуба напомнили о себе во время поединка, запустив над полем беспилотный летательный аппарат

В матче 23-го тура украинской Премьер-лиги в Запорожье "Заря" победила "Шахтер" – 1:0. Воскресный поединок на "Славутич-Арене" прошел без болельщиков в связи с карантином, вызванным распространением коронавируса.

Однако фанаты "Зари" придумали способ напомнить подопечным Виктора Скрипника о своей поддержке, даже не находясь на трибунах. В начале матча над полем завис дрон, к которому был прикреплен флаг с эмблемой "Зари" и словами: "Ми з вами всюди".

Реклама

Читайте также: "Траурная обстановка никому не нужна": тренер "Колоса" призвал остановить чемпионат Украины

В тренде
Коронавирус закрывает Лигу Европы: без зрителей осталась самая титулованная команда турнира

Напомним, единственный в матче "Заря" – "Шахтер" гол был забит на 84-й минуте. Шикарным ударом слету левой ногой отличился защитник луганской команды Богдан Михайличенко – однофамилец главного тренера киевского "Динамо" Алексея Михайличенко.

Отметим, что воскресная игра "Зари" и "Шахтера" при пустых трибунах стала третьим противостоянием соперников в нынешнем сезоне. До этого дважды сильнее были "горняки", одолев луганчан 2:1 и 4:3.

Смотрите, как в Лиге Европы "Шахтер" при пустых трибунах обыгрывал в Германии "Вольфсбург":

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин чемпионат Украины Шахтер Донецк Заря Луганск

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу
Карантин в Киеве: матч
Карантин в Киеве: матч "Динамо" – "Александрия" успеет пройти со зрителями – СМИФутбол
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе
Остаток сезона еврокубков могут провести по системе "Финала четырех"ЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...