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Левандовски поставил вратаря "Шахтера" Пятова вровень с Буффоном

20 августа, 13:23

Елена Павлова Елена Павлова

Польский футболист считает, что Андрей - пример для голкиперов, как можно и нужно не стареть

Бывший защитник "Шахтера" Мариуш Левандовски рассказал о сильных сторонах голкипера донецкого клуба Андрея Пятова и сравнил его с легендарным итальянским вратарем. Также ранее мы давали эмоциональный комментарий игрока "Шахтера" после поражения от "Интера".

"С тем, как "Шахтер" играет со своими соперниками на внутренней арене, Андрей еще долго будет номером один. А если серьезно, то Пятов — настоящий профессионал. Я знаю его с самых первых дней в "Шахтере". Его отношению к работе можно только позавидовать. Думаю, это чувствуют не только в "Шахтере", но и в сборной Украины. Андрей — пример для голкиперов, как можно и нужно не стареть. Я без всяких оговорок поставил бы его вровень с Джанлуиджи Буффоном", – сказал Левандовски в комментарии zbirna.com.

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Читайте также: "Первый тайм с "Интером" здорово провели": капитан "Шахтера"- о Лиге Европы и новом сезоне

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Reuters

Несмотря на вылет в полуфинале Лиги Европы, "Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА. Текущий сезон стал для "горняков" одним из лучших в истории. А уже 21 августа матчем с "Колосом" в чемпионате Украины стартует новый сезон для дончан.

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Смотрите, как Андрей Пятов играл в Лиге Европы против "Интера"

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вратарь Шахтер Донецк Андрей Пятов Мариуш Левандовски Джанлуиджи Буффон
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