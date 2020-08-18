"Хотели большего": эмоциональный комментарий игрока "Шахтера" после поражения от "Интера"

По словам Николая Матвиенко, "горняки" покидают Германию опустошенными, но с надеждой

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко эмоционально прокомментировал поражение донецкой команды в полуфинале Лиги Европы в Дюссельдорфе. Напомним, после добытых ранее побед над "Бенфикой", "Вольфсбургом" и "Базелем", "Шахтер" проиграл "Интеру" 0:5 и прекратил борьбу за евротрофей, к которому был так близок.

"Конечно, этот результат все подпортил. Если бы нам сказали в начале сезона, что у нас будет огромный отрыв в чемпионате, плюс мы будем играть в полуфинале Лиги Европы – все бы сказали, что это вау, классное достижение. Но хотели большего"

"Могли ли добиться большего? Конечно. Думаю, у нас все впереди. Потому что команда молодая, опыта еще недостаточно в таких матчах"

"С каким сердцем покидаем Германию? Опустошенные, но с надеждой на будущее", – сказал защитник "Шахтера" Николай Матвиенко в комментарии для программы "Футбол NEWS"

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Напомним, что днем ранее в первом полуфинале Лиги Европы "Севилья" обыграла "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1. Главный матч турнира "Севилья" – "Интер" состоится 21 августа в Кельне.

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге Европы

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