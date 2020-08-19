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"Первый тайм с "Интером" здорово провели": капитан "Шахтера"- о Лиге Европы и новом сезоне

19 августа, 16:44

Елена Павлова Елена Павлова

Андрей Пятов отметил, что требуется буквально пару дней, чтобы прийти в себя

Вратарь и капитан донецкого "Шахтера" Андрей Пятов проанализировал поражение в полуфинале Лиги Европы от "Интера" (0:5) и рассказал о задачах на новый сезон, который стартует уже 21 августа матчем с "Колосом" в чемпионате Украины.

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"Первый тайм с "Интером" здорово провели, было минимум моментов у наших ворот. Но потом допустили много ошибок в центре поля, а такая команда, как "Интер", этого не прощает. В первом голе я сделал неправильную передачу, затем были другие ошибки. Чуть опустили руки, а игроки "Интера" завелись еще больше. 0:5 – это больно и неприятно, но главное, сделать правильные выводы. При счете 0:1 был шанс, и, если бы мы его реализовали, игра могла поменяться. Но это футбол, который состоит из мелочей.

После второго пропущенного мяча вроде и старались демонстрировать привычный выход из обороны, но из пяти пропущенных мячей три – следствие ошибок при передачах в центре. Учитывая мастерство и класс игроков "Интера", это непозволительно. Наверное, мы немного сломались. Но при счете 1:0 они еще побаивались и действовали осторожно, а вот после второго гола уже почувствовали уверенность и воспользовались нашими ошибками", – отметил Пятов в интервью сайту "Шахтера".

Андрей Пятов в матче с "Интером"

Андрей Пятов в матче с "Интером" / Фото: Reuters

По поводу нового сезона, то Андрей рассказал о таких задачах:

"Первое – это, конечно, победа в чемпионате. В Лиге чемпионов нужно выходить из группы. Суперкубок, сборная, Кубок Украины – нам нужна тотальная концентрация. Все ребята полны решимости, но главное, чтобы обошлось без травм. Требуется буквально пару дней, чтобы прийти в себя, ведь была проделана большая работа и ушло много эмоций. Победа в чемпионате Украины с огромным отрывом – результат ежедневного усердного труда, который никто не видит. Еврокубки, переезды, перелеты, карантин. Но мы будем только сильнее".

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Также ранее мы давали эмоциональный комментарий игрока "Шахтера" после поражения от "Интера". По словам Николая Матвиенко, "горняки" покидали Германию опустошенные, но с надеждой.

Однако, несмотря на вылет в полуфинале Лиги Европы, "Шахтер" установил личный рекорд в рейтинге УЕФА. Текущий сезон стал для "горняков" одним из лучших в истории.

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