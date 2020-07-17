Лидер и тренер "Динамо" расхватали все награды за 31 тур чемпионата Украины

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 31-го тура украинской Премьер-лиги – сообщает сайт УПЛ. Хавбек оформил дубль в центральном матче тура против луганской "Зари" (3:1), а в этом поединка фактически решалась судьба серебряных медалей чемпионата и путевки в Лигу чемпионов.

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В голосовании экспертной комиссии Цыганков опередил одноклубника Сергея Сидорчука и нападающего донецкого "Олимпика" Шахаба Захеди. Лучшим тренером 31-го тура стал наставник киевлян Алексей Михайличенко. Всеукраинское объединение тренеров поставило 57-летнему специалисту 4,8 балла из 5 возможных. Ранее лидер "Динамо" рассказал о победе над "Зарей" в матче за второе место.

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Напомним, что в данный момент "Динамо" занимает второе место в таблице Премьер-лиги, набрав 59 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, "Зари", составляет два балла.

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