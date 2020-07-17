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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Лидер и тренер "Динамо" расхватали все награды за 31 тур чемпионата Украины

17 июля, 16:06

Елена Павлова Елена Павлова

Награды киевлянам принесла победа над "Зарей"

Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 31-го тура украинской Премьер-лиги – сообщает сайт УПЛ. Хавбек оформил дубль в центральном матче тура против луганской "Зари" (3:1), а в этом поединка фактически решалась судьба серебряных медалей чемпионата и путевки в Лигу чемпионов.

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В голосовании экспертной комиссии Цыганков опередил одноклубника Сергея Сидорчука и нападающего донецкого "Олимпика" Шахаба Захеди. Лучшим тренером 31-го тура стал наставник киевлян Алексей Михайличенко. Всеукраинское объединение тренеров поставило 57-летнему специалисту 4,8 балла из 5 возможных. Ранее лидер "Динамо" рассказал о победе над "Зарей" в матче за второе место.

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Напомним, что в данный момент "Динамо" занимает второе место в таблице Премьер-лиги, набрав 59 очков. Отрыв от ближайшего преследователя, "Зари", составляет два балла.

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Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
31
26
3
2
78
24
54
81
Забитые 78
Пропущеные 24
Разница 54
Результаты последних матчей: В В В Н В
2
ДинамоДинамоДин
31
18
5
8
65
33
32
59
Забитые 65
Пропущеные 33
Разница 32
Результаты последних матчей: В Н П П В
3
ЗаряЗаряЗар
31
17
6
8
49
28
21
57
Забитые 49
Пропущеные 28
Разница 21
Результаты последних матчей: П В Н Н В
4
ДеснаДеснаДес
31
17
4
10
58
32
26
55
Забитые 58
Пропущеные 32
Разница 26
Результаты последних матчей: П П В В П
5
АлександрияАлександрияАле
31
14
6
11
47
45
2
48
Забитые 47
Пропущеные 45
Разница 2
Результаты последних матчей: В Н Н П П
6
КолосКолосКол
31
9
2
20
31
59
-28
29
Забитые 31
Пропущеные 59
Разница -28
Результаты последних матчей: П П П В П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
31
11
9
11
38
46
-8
42
Забитые 38
Пропущеные 46
Разница -8
Результаты последних матчей: В П В В В
9
ОлимпикОлимпикОли
32
10
6
16
32
47
-15
36
Забитые 32
Пропущеные 47
Разница -15
Результаты последних матчей: В В В П Н
10
ВорсклаВорсклаВор
31
9
7
15
23
45
-22
34
Забитые 23
Пропущеные 45
Разница -22
Результаты последних матчей: П В Н Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
31
5
9
17
25
55
-30
24
Забитые 25
Пропущеные 55
Разница -30
Результаты последних матчей: П П Н Н П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите также, как "Динамо" сыграло вничью с "Александрией"

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Источник: официальный сайт УПЛ

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