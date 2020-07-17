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Украинец Малиновский – лучший игрок чемпионата Италии после карантина! Позади Дибала и Алексис Санчес

17 июля, 15:25

Елена Павлова Елена Павлова

Футболист "Аталанты" провел четыре феноменальных матча

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский является лучшим игроком чемпионата Италии после его возобновления после карантина по версии портала Whoscored. Ранее украинский футболист отметил победу прогулкой на яхте с красоткой.

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Средняя оценка Малиновского за четыре матча, проведенных в старте бергамского клуба составляет 8,5 балла. На втором месте в рейтинге – полузащитник миланского "Интера" Алексис Санчес – 8,46 за пять поединков в старте. Третья позиция у аргентинского форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы – 7,95 за пять встреч.

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Напомним, что в прошедшем туре чемпионата Италии "Аталанта" украинца разгромила "Брешиа" со счетом 6:2 и переместилась на второе место в турнирной таблице следом за "Ювентусом". А лучшим игроком матча признали Малиновского, забившего один мяч и отдавшего две результативные передачи.

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Напомним, ранее Малиновский забил сумасшедший гол "Ювентусу" – туринцев от поражения в матче с "Аталантой" спас Криштиану Роналду. А в сумме украинский полузащитник в этом сезоне провел 38 поединков за бергамцев, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами.

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