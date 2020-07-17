Украинец Малиновский – лучший игрок чемпионата Италии после карантина! Позади Дибала и Алексис Санчес

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский является лучшим игроком чемпионата Италии после его возобновления после карантина по версии портала Whoscored. Ранее украинский футболист отметил победу прогулкой на яхте с красоткой.

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Средняя оценка Малиновского за четыре матча, проведенных в старте бергамского клуба составляет 8,5 балла. На втором месте в рейтинге – полузащитник миланского "Интера" Алексис Санчес – 8,46 за пять поединков в старте. Третья позиция у аргентинского форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы – 7,95 за пять встреч.

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Напомним, что в прошедшем туре чемпионата Италии "Аталанта" украинца разгромила "Брешиа" со счетом 6:2 и переместилась на второе место в турнирной таблице следом за "Ювентусом". А лучшим игроком матча признали Малиновского, забившего один мяч и отдавшего две результативные передачи.

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Напомним, ранее Малиновский забил сумасшедший гол "Ювентусу" – туринцев от поражения в матче с "Аталантой" спас Криштиану Роналду. А в сумме украинский полузащитник в этом сезоне провел 38 поединков за бергамцев, в которых отметился восемью голами и семью результативными передачами.

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