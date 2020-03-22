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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Лидер киевского "Динамо" во время карантина из-за коронавируса гуляет только с одним другом

22 марта, 23:14

Вадим Авдасев

Виктор Цыганков похвастался тем, как выгуливал по снегу своего пса

Один из лучших футболистов киевского "Динамо" Виктор Цыганков позволил себе нарушить сегодня карантин. Атакующий полузащитник вышел выгулять своего пса. Мы писали, как Цыганков помог "Динамо" победить "Колос".

Пока что строгий карантин на улицах наших городов не введен, так что законов 22-летний динамовец не нарушил. Фото с собакой Цыганков подписал на английском языке: "Let it snow", – радуясь снегу. А хештегом добавил "непредсказуемый 2020".

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За десять часов пара фотографий с собакой собрала около 12 тысяч "лайков". К слову, недавно Цыганков признался в любви своей девушке на День Святого Валентина.

На момент остановки чемпионата Украины киевское "Динамо" занимало третье место. В последнем туре подопечные Алексея Михайличенко не смогли обыграть "Десну" (1:1) и уступили вторую строчку луганской "Заре", которая одолела "Шахтер".

Мы также писали, что звездный баскетболист "Чикаго Буллз" Зак Лавин тренируется с собакой.

Смотрите, как Цыганков забил красивый мяч в ворота швейцарского "Лугано"

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