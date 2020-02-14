Романтика от лидера "Динамо": Виктор Цыганков признался в любви своей девушке

Вингер вице-чемпионов Украины рассказал о своих чувствах на английском языке

Виктор Цыганков и его девушка / Фото: Instagram

Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков, вернувшийся в строй после травмы, трогательно поздравил свою девушку с Днем святого Валентина. Самый дорогой футболист вице-чемпионов Украины, которого портал Transfermarkt оценивает в 20 млн евро, опубликовал в Instagram милое фото, признавшись своей половинке в любви.

"Счастливого дня святого Валентина. Я тебя люблю", – написал на английском активно изучающий этот язык Виктор Цыганков

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Отметим, что лидер "Динамо" пропустил почти что все зимние сборы своей команды из-за проблем со здоровьем. Как говорили в столичном клубе, у Виктора Цыганкова миозит – воспаление мышц.

Ранее мы рассказывали, что Цыганков эффектным танцем поздравил всех с Рождеством. Вместе с футболистом в ролике "зажигает" и его возлюбленная.

Танец Цыганкова

Напомним, во время отпуска Цыганков откисал под водопадами на Бали. Там со своей девушкой Виктор посетил рисовые террасы, а также крупный религиозный комплекс, который местные жители называют "домом могучего духа".

Смотрите, как забивает Виктор Цыганков

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