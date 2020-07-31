В "Мариуполе" началась кадровая чистка: вслед за тренером команду покинул многолетний лидер

Руслан Фомин выступал за команду на протяжении семи сезонов и входит в число лучших бомбардиров команды

Нападающий Руслан Фомин покинул "Мариуполь". У 34-летнего футболиста истек срок действия контракта, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее мы писали, что "Мариуполь" уволил главного тренера Александра Бабича и весь его штаб.

Реклама

Руслан Фомин входит в число лучших бомбардиров команды в Премьер-лиге. Руслан в 105 матчах в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за азовцев. В "Мариуполе" Руслан выступал с 2011 года (с перерывами) и в общей сложности провел 7 сезонов.

Фомин является чемпионом Первой лиги и полуфиналистом Кубка Украины в составе команды.

Напомним, в завершившемся сезоне Мариуполь занял восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а в финале плей-офф за путевку в Лигу Европы мариупольцы уступили "Колосу" (0:1).

Реклама

Ранее мы сообщали, что сын Мирона Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона. Остап Маркевич впервые получит шанс поработать в Премьер-лиге. До этого он возглавлял "Агробизнес" и "Черноморец".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама