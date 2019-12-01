"Мариуполь" – "Шахтер": где смотреть дерби, в котором все друг друга знают, а защитники любят забивать

Вратарь "Мариуполя" Рустам Худжамов / Фото: ФК Мариуполь

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После ничьей в Лиге чемпионов с "Манчестер Сити" действующий чемпион Украины "Шахтер" в чемпионате Украины сыграет с "Мариуполем". Из-за повреждений и дисквалификаций "горняки" привезли на азовский берег не оптимальный состав, но все равно остаются фаворитами. Смотрите онлайн "Мариуполь" – "Шахтер" на нашем сайте. Матч начнется в 14:00, в прямом эфире его покажет телеканал Футбол 1.

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Команды хорошо знакомы друг с другом. В составе "Мариуполя" немало игроков, которые ранее выступали в "Шахтере" или являются воспитанниками академии "горняков" – Худжамов, Гальчук, Кирюханцев, Чурко, Чех, Танковский, Топалов, Кащук, Быков, Чоботенко, Путря, Фомин, Кулаков. В составе "Шахтера" опыт выступления в Мариуполе имеют Бутко, Тотовицкий, Болбат, Пихаленок, Сикан и Борячук.

"Мариуполь" – Джойским Дава / Фото: ФК Мариуполь

Накануне дерби Донбасса своими ожиданиями от поединка поделился защитник "Мариуполя" Джойским Дава.

"Мы настраиваемся на хорошую игру. Понимаем, что будет сложно, так как играем против сильного соперника уровня Лиги чемпионов. Будем основательно готовиться к этому матчу, – рассказал Дава телеканалу Футбол 1. – Да, нам придется много обороняться, так как игроки "Шахтера" хорошо контролируют мяч. Но если мы будем бегать только за мячом, то, безусловно, нам будет тяжело. Не пора ли мне начинать забивать? Я — защитник, а не нападающий. Хотя и люблю забивать. Я хочу приносить пользу своей команде и готов сыграть на любой позиции".

Ранее мы сообщали, что названа тройка лучших игроков года в Украине. Имя футболиста №1 Премьер-лиги будет озвучено 2 декабря на НСК "Олимпийский".

Смотрите, обзор матча "Шахтер" – "Мариуполь" в первом круге – 5:1

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