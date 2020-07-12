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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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"Мертвое море с нашей стороны": тренер "Мариуполя" о странном матче и неожиданном разгроме

12 июля, 23:03

Елена Павлова Елена Павлова

У Бабича есть претензии по самоотдаче к своим футболистам

В 30-м туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" неожиданно был разгромлен "Олимпиком" со счетом 1:4. Главный тренер азовцев Александр Бабич прокомментировал игру своей команды, которая ведет борьбу за плей-офф и путевку в Лигу Европы.

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"Разные бывают игры, разные бывают поражения. Но такое безвольное, как сегодня, заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, побегают в футбольчик и сыграют академично на классе. Но футбол не обманешь. Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Будем делать выводы", – цитирует Бабича официальный сайт "Мариуполя".

Александр Бабич

Александр Бабич / Фото: ФК Мариуполь

После этого поединка "Мариуполь" так и остался на восьмом месте с 33 очками, но сохранил место в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Решающим в этом плане для команды Александра Бабича будет выезд в гости к "Ворскле" в следующем туре. А "Олимпик" идет десятым уже с 30 баллами и подбирается к азовцам. Ранее мы сообщали, что сын Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона.

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Второй этап
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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
30
25
3
2
76
24
52
78
Забитые 76
Пропущеные 24
Разница 52
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДинамоДинамоДин
30
17
5
8
62
32
30
56
Забитые 62
Пропущеные 32
Разница 30
Результаты последних матчей: Н П П В В
4
ДеснаДеснаДес
30
17
4
9
57
29
28
55
Забитые 57
Пропущеные 29
Разница 28
Результаты последних матчей: П В В П В
5
АлександрияАлександрияАле
30
13
6
11
44
44
0
45
Забитые 44
Пропущеные 44
Разница 0
Результаты последних матчей: Н Н П П П
6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
9
16
24
50
-26
24
Забитые 24
Пропущеные 50
Разница -26
Результаты последних матчей: П Н Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
32
2
9
21
19
48
-29
15
Забитые 19
Пропущеные 48
Разница -29
Результаты последних матчей: П П П П Н

Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик"

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