"Мертвое море с нашей стороны": тренер "Мариуполя" о странном матче и неожиданном разгроме

В 30-м туре украинской Премьер-лиги "Мариуполь" неожиданно был разгромлен "Олимпиком" со счетом 1:4. Главный тренер азовцев Александр Бабич прокомментировал игру своей команды, которая ведет борьбу за плей-офф и путевку в Лигу Европы.

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"Разные бывают игры, разные бывают поражения. Но такое безвольное, как сегодня, заставляет очень серьезно поговорить с командой. Я так понимаю, что многие футболисты, посмотрев на состав соперника, подумали, что сейчас выйдут, побегают в футбольчик и сыграют академично на классе. Но футбол не обманешь. Я не снимаю с себя ответственности. Но с ребятами придется пообщаться. На поле сегодня была только одна команда. Очень странный матч с нашей стороны, со стороны отдельных футболистов. Сегодня с нашей стороны было мертвое море. Будем делать выводы", – цитирует Бабича официальный сайт "Мариуполя".

Александр Бабич / Фото: ФК Мариуполь

После этого поединка "Мариуполь" так и остался на восьмом месте с 33 очками, но сохранил место в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Решающим в этом плане для команды Александра Бабича будет выезд в гости к "Ворскле" в следующем туре. А "Олимпик" идет десятым уже с 30 баллами и подбирается к азовцам. Ранее мы сообщали, что сын Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона.

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Смотрите обзор матча "Мариуполь" – "Олимпик"

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