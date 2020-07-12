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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Неожиданный погром в донецком дерби: после получаса один претендент на Лигу Европы "горел" на три мяча

12 июля, 19:09

Елена Павлова Елена Павлова

Сразу два футболиста записали на свой счет дубль

12 июля в 30-м туре чемпионата Украины "Мариуполь", который ведет борьбу за победу во второй шестерке Премьер-лиги, в дерби Донецкой области принимал "Олимпик". После исключения "Карпат" из УПЛ дончанам уже не грозит борьба за выживание, однако плестись в хвосте также не хочется. В итоге противостояние на стадионе им. Бойко неожиданно завершилось разгромом азовцев – 1:4.

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До этой домашней встречи "Мариуполь" не проиграл в УПЛ ни одного поединка после рестарта, и тут такая оплеуха от, казалось бы, потерявшего мотивацию "Олимпика". Гости открывали счет уже на восьмой минуте стараниями Тараса Завийского, а после получаса матча вели со счетом 3:0, практически предрешив его исход.

В итоге Завийский и Максим Дегтярев отметились дублями, а гол престижа азовцев при 0:4 в середине второго тайма записал на свой счет Дмитрий Мишнев.

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После этого поединка "Мариуполь" так и остался на восьмом месте с 33 очками, но сохранил место в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Решающим в этом плане для команды Александра Бабича будет выезд в гости к "Ворскле" в следующем туре. А "Олимпик" идет десятым уже с 30 баллами и подбирается к азовцам. Ранее мы сообщали, что сын Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона.

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В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
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24
3
2
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22
50
75
Забитые 72
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2
ЗаряЗаряЗар
30
17
6
7
48
25
23
57
Забитые 48
Пропущеные 25
Разница 23
Результаты последних матчей: В Н Н В П
3
ДеснаДеснаДес
29
17
4
8
55
25
30
55
Забитые 55
Пропущеные 25
Разница 30
Результаты последних матчей: В В П В П
4
ДинамоДинамоДин
29
17
4
8
60
30
30
55
Забитые 60
Пропущеные 30
Разница 30
Результаты последних матчей: П П В В В
5
АлександрияАлександрияАле
29
13
5
11
42
42
0
44
Забитые 42
Пропущеные 42
Разница 0
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6
КолосКолосКол
30
9
2
19
31
57
-26
29
Забитые 31
Пропущеные 57
Разница -26
Результаты последних матчей: П П В П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
31
14
4
13
39
42
-3
46
Забитые 39
Пропущеные 42
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В П П
8
МариупольМариупольМар
30
10
9
11
36
45
-9
39
Забитые 36
Пропущеные 45
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В В Н
9
ВорсклаВорсклаВор
30
9
7
14
22
43
-21
34
Забитые 22
Пропущеные 43
Разница -21
Результаты последних матчей: В Н Н В Н
10
ОлимпикОлимпикОли
31
9
6
16
27
46
-19
33
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: В В П Н В
11
ЛьвовЛьвовЛьв
30
5
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16
24
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24
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2
9
21
19
48
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