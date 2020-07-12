Неожиданный погром в донецком дерби: после получаса один претендент на Лигу Европы "горел" на три мяча

12 июля в 30-м туре чемпионата Украины "Мариуполь", который ведет борьбу за победу во второй шестерке Премьер-лиги, в дерби Донецкой области принимал "Олимпик". После исключения "Карпат" из УПЛ дончанам уже не грозит борьба за выживание, однако плестись в хвосте также не хочется. В итоге противостояние на стадионе им. Бойко неожиданно завершилось разгромом азовцев – 1:4.

Реклама

Читайте также: Чудо в украинском футболе: игроки "Олимпика" вылечились от коронавируса за два дня

До этой домашней встречи "Мариуполь" не проиграл в УПЛ ни одного поединка после рестарта, и тут такая оплеуха от, казалось бы, потерявшего мотивацию "Олимпика". Гости открывали счет уже на восьмой минуте стараниями Тараса Завийского, а после получаса матча вели со счетом 3:0, практически предрешив его исход.

В итоге Завийский и Максим Дегтярев отметились дублями, а гол престижа азовцев при 0:4 в середине второго тайма записал на свой счет Дмитрий Мишнев.

Реклама

После этого поединка "Мариуполь" так и остался на восьмом месте с 33 очками, но сохранил место в плей-офф за путевку в Лигу Европы. Решающим в этом плане для команды Александра Бабича будет выезд в гости к "Ворскле" в следующем туре. А "Олимпик" идет десятым уже с 30 баллами и подбирается к азовцам. Ранее мы сообщали, что сын Маркевича возглавит "Мариуполь" по окончании сезона.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама