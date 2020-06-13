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Михайличенко остается главным тренером: обзор чумового матча "Заря" – "Динамо"

13 июня, 20:52

Олег Люлька Олег Люлька

Одолев принципиального соперника, киевляне вышли на чистое второе место в УПЛ и стали ближе к Лиге чемпионов

Алексей Михайличенко, под которым шатался стульчик, сохранил за собой право и дальше оставаться главным тренером киевского "Динамо". Это произошло после того, как "Динамо" обыграло на выезде "Зарю" 3:1, выйдя на чистое второе место в украинской Премьер-лиге с трехочковым отрывом от луганчан.

Напомним, поединок "Заря" – "Динамо" прерывался на полчаса из-за ливня, который обрушился за запорожскую "Славутич-Арену". После паузы, связанной с непогодой, киевляне пропустили с пенальти, но затем забили три мяча после удачных замен от Алексея Михайличенко.

Видео голов матча "Заря" – "Динамо" (1:3)

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Напомним, перед игрой с "Зарей" ходили активные слухи, что Алексею Михайличенко ищут преемника на посту главного тренера "Динамо". В качестве возможных сменщиков назывались Сергей Ребров, Юрий Семин и Эрол Булут. Правда, при этом президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что отставку Михайличенко не рассматривает, предложив "сменить тему".

Волевой победой над "Зарей" Алексей Михайличенко снял вопрос о своей возможной отставке – но лишь на данный момент. Чтобы сохранить свой пост на следующий сезон, ему, как ни крути, нужно финишировать с "Динамо" на втором месте в УПЛ, что даст команде пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, а также от Михайличенко ждут выигрыша Кубка Украины.

"Заря" – "Динамо" (1:3). Статистика матча

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Заря – Динамо – 1:3
Голы: Юрченко, 54 (пен) – Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90+6.
Заря: Махарадзе – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня (Цвек, 78) – Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский – Кабаев, Громов.
Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Кадири, 85) – Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) – Русин (Де Пена, 61).
Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко – Кендзера, Попов
Удаление:Цвек (Заря, 84)

Второй этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
25
21
2
2
65
18
47
65
Забитые 65
Пропущеные 18
Разница 47
Результаты последних матчей: В В П В В
2
ДинамоДинамоДин
26
16
4
6
54
23
31
52
Забитые 54
Пропущеные 23
Разница 31
Результаты последних матчей: В В П Н В
3
ЗаряЗаряЗар
26
15
4
7
42
22
20
49
Забитые 42
Пропущеные 22
Разница 20
Результаты последних матчей: П В П В П
4
ДеснаДеснаДес
25
14
4
7
41
19
22
46
Забитые 41
Пропущеные 19
Разница 22
Результаты последних матчей: П В Н В В
5
АлександрияАлександрияАле
25
13
4
8
36
30
6
43
Забитые 36
Пропущеные 30
Разница 6
Результаты последних матчей: П В В П В
6
КолосКолосКол
25
8
2
15
27
46
-19
26
Забитые 27
Пропущеные 46
Разница -19
Результаты последних матчей: П П П П П
7
Днепр-1Днепр-1Дне
25
10
4
11
33
36
-3
34
Забитые 33
Пропущеные 36
Разница -3
Результаты последних матчей: В В В В П
8
МариупольМариупольМар
25
6
9
10
24
40
-16
27
Забитые 24
Пропущеные 40
Разница -16
Результаты последних матчей: Н Н П П В
9
ВорсклаВорсклаВор
25
6
5
14
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41
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23
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н Н В П
10
ЛьвовЛьвовЛьв
25
5
7
13
19
39
-20
22
Забитые 19
Пропущеные 39
Разница -20
Результаты последних матчей: П Н Н Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
25
5
5
15
21
43
-22
20
Забитые 21
Пропущеные 43
Разница -22
Результаты последних матчей: Н П Н П П
12
КарпатыКарпатыКар
23
2
8
13
18
41
-23
14
Забитые 18
Пропущеные 41
Разница -23
Результаты последних матчей: Н Н П П Н

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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Заря Луганск Алексей Михайличенко

Источник: Сегодня|Спорт

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