Михайличенко остается главным тренером: обзор чумового матча "Заря" – "Динамо"

Одолев принципиального соперника, киевляне вышли на чистое второе место в УПЛ и стали ближе к Лиге чемпионов

Алексей Михайличенко, под которым шатался стульчик, сохранил за собой право и дальше оставаться главным тренером киевского "Динамо". Это произошло после того, как "Динамо" обыграло на выезде "Зарю" 3:1, выйдя на чистое второе место в украинской Премьер-лиге с трехочковым отрывом от луганчан.

Напомним, поединок "Заря" – "Динамо" прерывался на полчаса из-за ливня, который обрушился за запорожскую "Славутич-Арену". После паузы, связанной с непогодой, киевляне пропустили с пенальти, но затем забили три мяча после удачных замен от Алексея Михайличенко.

Видео голов матча "Заря" – "Динамо" (1:3)

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Напомним, перед игрой с "Зарей" ходили активные слухи, что Алексею Михайличенко ищут преемника на посту главного тренера "Динамо". В качестве возможных сменщиков назывались Сергей Ребров, Юрий Семин и Эрол Булут. Правда, при этом президент столичного клуба Игорь Суркис заявил, что отставку Михайличенко не рассматривает, предложив "сменить тему".

Волевой победой над "Зарей" Алексей Михайличенко снял вопрос о своей возможной отставке – но лишь на данный момент. Чтобы сохранить свой пост на следующий сезон, ему, как ни крути, нужно финишировать с "Динамо" на втором месте в УПЛ, что даст команде пропуск в квалификацию Лиги чемпионов, а также от Михайличенко ждут выигрыша Кубка Украины.

"Заря" – "Динамо" (1:3). Статистика матча

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Заря – Динамо – 1:3

Голы: Юрченко, 54 (пен) – Буяльский, 72, Де Пена, 75, Цыганков, 90+6.

Заря: Махарадзе – Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко – Иванисеня (Цвек, 78) – Кочергин, Юрченко (Лунев, 85), Хомченовский – Кабаев, Громов.

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук (Кадири, 85) – Цитаишвили (Цыганков, 61), Андриевский (Вербич, 61), Шепелев, Буяльский (Шапаренко, 89) – Русин (Де Пена, 61).

Предупреждения: Михайличенко, Абу Ханна, Чеберко – Кендзера, Попов

Удаление:Цвек (Заря, 84)

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