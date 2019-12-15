Михайличенко вернулся в 80-е: как "Динамо" закрыло провальный год победой над "Десной"

Автор гола Цыганков / Фото: Facebook

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Игроки киевского "Динамо" немного подняли себе настроение, после вылета из Лиги Европы обыграв на чужом поле конкурента в борьбе за второе в чемпионате Украины "Десну". "Динамо" победило в Чернигове 1:0 благодаря голу Цыганкова. При этом на последних секундах словенский вингер киевлян Вербич не смог реализовать пенальти, угодив мячом в перекладину.

Видеообзор матча "Десна" – "Динамо" (0:1)

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Победа над "Десной" позволила "Динамо" перед зимними каникулами вернуться на второе место, то есть в зону Лиги чемпионов – киевляне на два очка опережают идущую третьей "Зарю".

"Первые впечатления от этого матча – стадион. Как будто тут ничего с 80-х годов не изменилось: ни раздевалки, ни атмосфера. Спасибо за возвращение в юность, – сказал после победы над "Десной" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – Что касается игры, то в ней ничего непредсказуемого не было. "Десна" показывает в этом сезоне качественную игру, и по праву занимает то место в турнирной таблице, на котором она сейчас находится. Мы помнили результат матча с "Десной" в Киеве, и понимали, что после поединка с "Лугано" нам предстоит провести очень тяжелый матч, ведь времени на восстановление у нас практически не было"

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"В этой связи я благодарен ребятам за проявленный характер, за спортивную злость – они делали все на поле, чтобы добыть необходимый результат. Игра была непростой, но в очень многих моментах нам не хватило скорости. Скорость же есть тогда, когда есть силы, а в этом плане наши ресурсы по упомянутым выше причинам были ограничены. Тем не менее, команда сегодня сделала всё, чтобы добиться результата, это очень важно", – подытожил Алексей Михайличенко

Статистика матча "Десна" – "Динамо" (0:1)

"Десна" – "Динамо" – 0:1

Гол: Цыганков (25)

На 95-й минуте Вербич (Динамо) не реализовал пенальти (перекладина)

"Десна": Паст, Имереков, Конопля, Фаворов, Домбровский (Хлебас, 72), Калитвинцев, Мостовой, Огиря, Картушов, Гитченко, Филиппов (Дегтярев, 80)

"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67)

Предупреждения: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльский (81), Бущан (90), Конопля (90)

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