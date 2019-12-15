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Новости Чемпионата Украины по футболу 2019/20

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Михайличенко вернулся в 80-е: как "Динамо" закрыло провальный год победой над "Десной"

15 декабря, 17:32

Выигрыш в Чернигове позволил киевлянам уйти на каникулы, находясь в зоне Лиги чемпионов

Автор гола Цыганков

Автор гола Цыганков / Фото: Facebook

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Игроки киевского "Динамо" немного подняли себе настроение, после вылета из Лиги Европы обыграв на чужом поле конкурента в борьбе за второе в чемпионате Украины "Десну". "Динамо" победило в Чернигове 1:0 благодаря голу Цыганкова. При этом на последних секундах словенский вингер киевлян Вербич не смог реализовать пенальти, угодив мячом в перекладину.

Видеообзор матча "Десна" – "Динамо" (0:1)

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Победа над "Десной" позволила "Динамо" перед зимними каникулами вернуться на второе место, то есть в зону Лиги чемпионов – киевляне на два очка опережают идущую третьей "Зарю".

"Первые впечатления от этого матча – стадион. Как будто тут ничего с 80-х годов не изменилось: ни раздевалки, ни атмосфера. Спасибо за возвращение в юность, – сказал после победы над "Десной" главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко. – Что касается игры, то в ней ничего непредсказуемого не было. "Десна" показывает в этом сезоне качественную игру, и по праву занимает то место в турнирной таблице, на котором она сейчас находится. Мы помнили результат матча с "Десной" в Киеве, и понимали, что после поединка с "Лугано" нам предстоит провести очень тяжелый матч, ведь времени на восстановление у нас практически не было"

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"В этой связи я благодарен ребятам за проявленный характер, за спортивную злость – они делали все на поле, чтобы добыть необходимый результат. Игра была непростой, но в очень многих моментах нам не хватило скорости. Скорость же есть тогда, когда есть силы, а в этом плане наши ресурсы по упомянутым выше причинам были ограничены. Тем не менее, команда сегодня сделала всё, чтобы добиться результата, это очень важно", – подытожил Алексей Михайличенко

Статистика матча "Десна" – "Динамо" (0:1)

"Десна" – "Динамо" – 0:1
Гол: Цыганков (25)
На 95-й минуте Вербич (Динамо) не реализовал пенальти (перекладина)
"Десна": Паст, Имереков, Конопля, Фаворов, Домбровский (Хлебас, 72), Калитвинцев, Мостовой, Огиря, Картушов, Гитченко, Филиппов (Дегтярев, 80)
"Динамо": Бущан, Шабанов, Миколенко, Попов (Кендзера, 59), Сидорчук, Цыганков, Шепелев, Караваев, Вербич, Буяльский (Шапаренко, 82), Фран Соль (де Пена, 67)
Предупреждения: Огиря (9), Калитвинцев (41), Буяльский (81), Бущан (90), Конопля (90)

Первый этап
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Шахтер Шахтер Шах
18
16
2
0
50
9
41
50
Забитые 50
Пропущеные 9
Разница 41
Результаты последних матчей: В В Н В В
2
ДинамоДинамоДин
18
11
3
4
36
12
24
36
Забитые 36
Пропущеные 12
Разница 24
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
18
10
4
4
34
16
18
34
Забитые 34
Пропущеные 16
Разница 18
Результаты последних матчей: П В В П В
4
ДеснаДеснаДес
18
10
3
5
29
13
16
33
Забитые 29
Пропущеные 13
Разница 16
Результаты последних матчей: П В В П Н
5
АлександрияАлександрияАле
17
9
3
5
21
16
5
30
Забитые 21
Пропущеные 16
Разница 5
Результаты последних матчей: В П В Н В
6
МариупольМариупольМар
18
5
7
6
17
26
-9
22
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: В Н Н П Н
7
КолосКолосКол
18
6
2
10
18
31
-13
20
Забитые 18
Пропущеные 31
Разница -13
Результаты последних матчей: П В П В П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
17
5
3
9
17
26
-9
18
Забитые 17
Пропущеные 26
Разница -9
Результаты последних матчей: П В В Н П
9
ОлимпикОлимпикОли
18
5
3
10
16
32
-16
18
Забитые 16
Пропущеные 32
Разница -16
Результаты последних матчей: П П П В Н
10
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
14
32
-18
15
Забитые 14
Пропущеные 32
Разница -18
Результаты последних матчей: В Н П П В
11
ВорсклаВорсклаВор
18
4
2
12
12
33
-21
14
Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: В П В П П
12
КарпатыКарпатыКар
18
2
5
11
15
33
-18
11
Забитые 15
Пропущеные 33
Разница -18
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видео голов чемпионат Украины Динамо Киев Алексей Михайличенко Десна Чернигов

Источники: Dynamo.kiev.ua , Сегодня|Спорт

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